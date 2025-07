Selçuk İnan: 3 oyuncu ile imza aşamasındayız

KOCAELİSPOR Teknik Direktörü Selçuk İnan, 3 oyuncu ile imza aşamasında olduklarını açıklayarak, "Doğru oyuncuları bulmaya çalışıyoruz. İki oyuncuyla anlaştık buradalar, bizimle beraberler. 3 oyuncuyla anlaştık imza aşamasındalar. Kontakta olduğumuz ve anlaşmak üzere olduğumuz oyuncular var. İnşallah en kısa sürede onları da buraya getirip beraber çalışma fırsatı bulacağız. Şehrimizin taraftarların istedi iyi takımı finansal parametreleri düşünerek doğru bir şekilde kurmaya çalışıyoruz" dedi.

Süper Lig'in yeni takımlarından Kocaelispor, ilk etap çalışmaları için Düzce'de Topuk Yaylası'nda bulunan Fenerbahçe Spor Kulübü'nün tesislerinde kampa girdi. 30 kişilik takımla ilk etap kamp çalışmalarına başlayan Kocaelispor, kondisyon ağırlıklı ilk etap kampında güç depolayacak. Kocaelispor'un kampını ziyaret eden Kocaelispor Başkanı Recep Durul, transferle ilgili açıklamalarda bulunarak, "Bugüne kadar 2 tane transfer yaptık. Bir kaleci bir de kanat oyuncusu aldık. Bugün 2 bölge transferi yaptık ama 4 bölge içinde transferlerimiz hemen hemen yüzde 90 bitirdik. Sadece prosedürler devam ediyor. Cuma gününe kadar bir tane sol kanat, bir tane sağ kanat, bir tane ön libero, bir tane de 8 ve 10 numara oynayan orta sağa oyuncumuz ile hemen hemen mutabık kaldık. Prosedürler devam ediyor. En kısa sürede birkaç gün içinde bitenler gelecek. İlk etap kampına yetiştirmeyi planlıyoruz. Gelecek transferlerimizin hepsi yabancı futbolcu. Diğer bölgelerle de ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Şu an bizim öngördüğümüz 2 transfer yaptık. 8 ve 10 numara bölgesine transfer yapacağız. Yani toplamda 10-11 transfer yapacağız gibi görünüyor. Ancak önümüze çıkacak olan fırsat transferleri var. Bazı kulüpler harcama limitlerini kurtarmak için kendi futbolcusunun parasını ödeyerek diğer kulüplere gönderiyorlar. Düşük bir miktar veya yarı yarıya gibi oluyor. Biraz futbolcunun durumuna göre dereceli oluyor. Böyle fırsat transferleri de çıkacaktır. Onlarla birlikte 12-13 transfer yapabiliriz diye ön görüyoruz" diye konuştu.

SELÇUK İNAN: 3 YENİ OYUNCUYLA İMZA AŞAMASINDAYIZ

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan ise 3 yeni transfer yaptıklarını ve önümüzdeki günlerde açıklanacağını ifade ederek, "Sezon başları biraz zor geçer, bunu en basite indirgemeye çalışıyoruz. Geçen sene ki oyuncularımızın birçoğunu takımda tutuyoruz. Önemli oyuncularımız var. Sözleşmesi biten oyuncularımız oldu, onlarla vedalaştık. Yine aramızdan ayrılanlar olacak çünkü transfer işi bir süreç, kolay da değil. Doğru oyuncuları bulmaya çalışıyoruz. İki oyuncuyla anlaştık buradalar, bizimle beraberler. 3 oyuncuyla anlaştık imza aşamasındalar. Kontakta olduğumuz ve anlaşmak üzere olduğumuz oyuncular var. İnşallah en kısa sürede onları da buraya getirip beraber çalışma fırsatı bulacağız. Şehrimizin taraftarların istediği iyi takımı finansal parametreleri düşünerek doğru bir şekilde kurmaya çalışıyoruz. İmza attığım ilk gün de aynısını söyledim, hayatım boyunca hep mücadele ettim, kaçmadım. Hiç de hedef koymadım. Benim için en önemli hedef oynayacağımız ilk maç. Maç maç düşünüyorum. İyi bir takım seyrettirmek asıl amacım. Stada gelecek 35 bin seyirciye, bu şehre iyi bir futbol seyrettirmek, sahada mücadele eden bir takım seyrettirmek. Sonuçta nereye gideriz hep beraber bunu yolda göreceğiz. Süper Lig gerçekten zor. Çok önemli işler yapacağını düşündüğümüz takımlar küme düşebiliyor. Gerçekçi lafını çok kullanmak istemesem de yine de biraz öyle davranmak gerekiyor. Yeni bir takımız, yeni transferler ama en nihayetinde en büyük hedefim en üsttür, en üstü kovalamaya çalışacağız" şeklinde konuştu.

GÖKHAN DEĞİRMENCİ: JOVANOVIC İLE REKABETTE TAKIMA YARDIMCI OLMAK İÇİN ÇALIŞACAĞIM

Kocaelispor'un file bekçisi Gökhan Değirmenci, yeni transfer olan kaleci Jovanovic ile rekabette takıma yardımcı olmak için çalışacağını ifade ederek şunları söyledi:

"İlk etap olduğu için yorucu bir şekilde devam ediyor. Jovanovic ile tanıştım. Hem kulübümüze hem de şehrimize hayırlı olsun. Tabi ki emek sarf edip bir bedel ödenip transfer yapılıyor her bölge için. İyi olması hem şehrimizin için hem takımımıza iyi olacaktır diye düşünüyorum. Benimde hayatım hep mücadele ile geçti. Hiç rahat bir şekilde arkamda kimse olmadan ya da önümde kimse olmadan olmadı. Bende bu rekabette sonuna kadar hem takımıma hem arkadaşlarıma yardımcı olmak için elimden geleni yapacağım. Gerek saha içi gerek içi saha dışı elimden geleni yapacağım. 16 yıl sonra Süper Lig'e çıktık. Bunun keyfini coşkusunu hep birlikte yaşadık. Şimdi önümüzde çok zorlu bir maraton var. Oraya biz hazırlanıyoruz. Taraftarlarımız hazırlanıyor. Şehrimiz hazırlanıyor. Çok merakla bekleniyor. Taraftarlarımızın Süper Lig'e renk katacağını düşünüyorum. Orada herkesin gıptayla baktığı bir taraftar grubumuzun olacağını ümit ediyorum ve öyle olacağına inanıyorum. İnşallah hep birlikte güzel bir sezon geçirip hem şehrimize hem camiamıza güzel mutlu huzurlu bir sezon geçiririz."

DAN AGYEI: KOCAELİSPOR'A GELMEK İÇİN SABIRSIZLANDIM

Yeni transferlerden Dan Agyei ise Kocaelispor'a gelmek için sabırsızlandığını söyleyerek, "İlk geldiğinde ben biraz takımı araştırdım ve gayet etkilendim. Daha sonrasında hoca ile de bir videolu görüşme yaptım. Onunla da görüşmelerimiz oldu. Orada da fikirlerimizi paylaştık. Daha sonra buraya gelmek için sabırsızlandım ve heyecanlandım. İki kanatta da iyi olduğumu söyleyebilirim. Ama tabi daha çok forvet olarak iyi olduğumu söyleyebilirim. Kocaelispor'un çok tutkulu bir taraftarı var. Onların bu takıma bağlı olduğunu biliyorum. Geçen sene de kulübün çok iyi bir işe imza attığını, çok iyi bir şey başardığını biliyorum. Şampiyon oldu sonuçta ve bende bu vesile ile buradayım. Süper Lig ile alakalı birden fazla iyi takım olduğunu biliyorum. Süper Lig'i biraz izledim. Yavaş yavaş izlemeye de devam edeceğim" ifadelerinde bulundu.

ALEKSANDAR JOVANOVIC: TARAFTARLARIMIZIN ÖNÜNDE OYNAMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM

Kocaelispor'un yeni transferi kaleci Aleksandar Jovanovic'de kampa yeni katıldığını belirterek, "Kampa bugün katıldım ve antrenmanlara başlayacağım. Burası ile ilgili ilk izlenimim antrenman yapmak için güzel bir yer. Bizde sezon içinde gerekli her şeyi yapacağız. Rekabet bizim için normal bir şey. Çünkü benim oynadığım her yerde bu rekabet olmuştu. Zaten bizde elimizden gelenin en iyisini yapıp Kocaelispor için en iyisini yapmaya çalışacağız. Geldiğim takımın taraftarları ile kurduğum bağ gibi Kocaelispor taraftarıyla da aynı bağı kurabilirim. Onun dışında taraftarımızın önünde oynamak için sabırsızlanıyorum. Prime dönemim olduğunu ve şu anda formda olduğumu düşünüyorum. Sizlere, taraftarlara, burada ki personele söz verebilirim. Burada elimden gelenin her zaman en iyisini yapacağım" dedi.