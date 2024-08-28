Selçuk Aydın: "Türk Boksunda değişim zamanı"

Türk boksunun efsanevi isimlerinden Selçuk Aydın, uzun yıllar ringlerde dalgalandırdığı Türk Bayrağını, bu kez Türk boksunun başına geçerek ileriye taşımayı hedefliyor. Aydın, dört dönemdir görevde bulunan mevcut yönetimin mental yorgunluğuna dikkat çekerek, Türk boksunda taze bir başlangıç için değişime ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Kasım ayında yapılacak Türkiye Boks Federasyonu (TBF) başkanlık seçimlerinde adaylığını açıklayan Selçuk Aydın'a boks camiası büyük bir ilgi gösteriyor. Katıldığı şampiyonalarda genç sporcuların sevgisiyle karşılanan Aydın, uzun yıllar ringlerde dalgalandırdığı Türk Bayrağını bu kez Türk Boksunun başına geçerek daha büyük hedeflere taşımak istiyor.

"Boksun geleceği için vizyonum var"

Adaylık kararıyla ilgili olarak, Türk boksunun ulusal ve uluslararası arenada daha güçlü bir konuma gelmesi için önemli projeler hazırladığını belirten Aydın, "Boksun geleceği için büyük bir vizyonum var. Yılların birikimi ve tecrübesiyle, genç yeteneklerin keşfi ve yetiştirilmesinden uluslararası başarıların artırılmasına kadar birçok alanda çalışmalar yapmayı planlıyorum" dedi.

"30 yıllık spor kariyerimle bu yola çıktım"

Kariyeri boyunca Türk boksuna önemli katkılar sağladığını aktaran Selçuk Aydın, "Benim arkamda, ay-yıldızlı bayrağımızla birlikte milli formam var. 30 yıllık spor kariyerim boyunca döktüğüm ter ve ringlerde bıraktığım ayak izleri duruyor. Bu seçimlerde bizimle yarışmayı hayal edenlerin arkasında kimler ve neler var?" diye konuştu.

"Genç yeteneklere ve altyapıya önem verilecek"

Selçuk Aydın, özellikle genç boksörlerin yetiştirilmesi ve altyapı çalışmalarının güçlendirilmesi konusuna öncelik vereceğini vurguladı. Aydın, "Türk boksunun geleceği gençlerimizde. Onların en iyi şekilde yetişmeleri, dünya çapında başarı elde etmeleri için elimden geleni yapacağım. Altyapı projelerimizle bu süreci destekleyeceğiz. A takımda ikinci ve üçüncü takımlarımızı oluşturacak, milli takımda rekabet ortamını artıracağız. Başarılı ve yetenekli olup takıma giremeyen sporculara, uluslararası faaliyetlerde ülkemizi temsil etme fırsatı sunarak rekabetten kopmamalarını sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

"Tüm boksörlerimizin motivasyonunu artıracağız"

Kadın sporcuların kişisel yetenekleri ve özverileri ile çok başarılı sonuçlar aldıklarını vurgulayan Aydın, "Kendilerini tebrik ediyoruz. Başarılı kadın sporcularımızın sayısını arttıracağız. Erkek sporcularımız da maalesef 2008 yılından bu yana 2 sporcumuz dışında (bir tanesi benim başkanlığını yaptığım Ortahisar Boks Kulübü'nde kardeşim Yalçın Aydın tarafından yetiştirildi) uluslararası arenada beklentilerimizin altında kalmış ve hayal kırıklığına uğramışlardır. Dolayısıyla burada net bir şekilde görülüyor ki başarı için adil ve liyakatli bir yönetim anlayışının olması gerekmektedir. Bu anlayışla sporcularımızı başarıya inandıracak ve başarılı olmaları için soyut ve somut imkanları doğru kullanacak teknik ve idari ekip oluşturulmalıdır. Karşılıklı menfaat ilişkisiyle hak edenin değil, şirin görünenin yer bulduğu düzen anlayışı hem inancımıza hem de etik değerlerimize aykırıdır. Erkek sporcularımızın madalya kazanabilmesi için başta sistemli ve disiplinli hazırlık yanında çok ciddi bir psikolojik yardım ve motivasyon artırıcı destekler gerekiyor" şeklinde konuştu.

"Adil ve liyakatli yönetim anlayışı"

Aydın, adil ve liyakatli bir yönetim anlayışı ile yola çıktıklarını belirterek, "Başarıya ulaşmak için sporcularımızı motive edecek ve başarılı olmaları için soyut ve somut imkanları doğru kullanacak bir teknik ve idari ekibin kurulması şart. Karşılıklı menfaat ilişkisiyle hak edenin değil, şirin görünenin yer bulduğu bir düzen anlayışı hem inancımıza hem de etik değerlerimize aykırıdır" dedi.

"Federasyon olarak imkanlarımızı revize edeceğiz"

Aydın, sözlerini şu şeklide sürdürdü:

"Yedi bölge başkanı belirleyerek grup şampiyonlarını düzenleyeceğiz ve altyapıya desteği artırmak adına minikler kategorisinde daha fazla sporcuyu milli takımlara davet edeceğiz. Ayrıca, milli takım sporcularına ve antrenörlerine periyodik ekonomik destek sağlayacağız ve amatör boks kulüplerimize düzenli malzeme desteği sunacağız."

"Tecrübemi sporcularımız ve camiamız üzerinde uygulayacağım"

Sporcu beslenmesinden sağlığına ve malzemesine kadar sorumlu yöneticiler ve onlara bağlı kurullar oluşturacaklarının altını çizen Aydın, "Firmalarla görüşüp, dört yıllık olimpiyat dönemi için malzeme anlaşmaları yapacağız. Dört yıl boyunca tek tip seremoni ve antrenman malzemeleri hazırlanacak ve her olimpiyat döneminden sonra model güncellenecek. Sporcularımız en iyi ortamlarda hazırlanıp, en iyi malzemeleri kullanacaklar. Sporcuların sağlık ve beslenmesinden sorumlu bir yönetici ve ona bağlı bir kurul oluşturulacak. Boksörler performans ve sıklet sporcularıdır, bu nedenle performansı düşürmeden kilo kontrolü sağlamak önemlidir. Amatör ve profesyonel olarak 30 yıllık kariyerimde kazandığım vizyonu ve tecrübeyi sporcularımız ve camiamız üzerinde uygulayacağım" ifadelerini kullandı.

"Haksızlık bizim yönetim anlayışımızda asla söz konusu olamaz"

"Haksızlık, bizim yönetim anlayışımızda asla söz konusu olmayacak" diyen Selçuk Aydın, "Haksızlığı yaşamış ve bu manada hırs ile birlikte gözyaşlarına engel olamamış biri olarak camiamızda haksızlık ibaresi bizim yönetim anlayışımızda asla söz konusu olmayacak. Biz emektar ve cefakar sporcu ve antrenörlerimizin vebaline giremeyiz. En önemlisi de Yüce Allah'tan korkarız. Biz inancımız ve karakterimiz gereği vefalı olacağız. Camiamıza emek veren, milli formayı giyip ay-yıldızlı bayrağımızı temsil eden hiç kimse unutulmayacak. Gençlerimizin önünü açarken büyüklerimizi onurlandırmayı ihmal etmeyeceğiz. Bu da bizim olmazsa olmazımızdır" şeklinde konuştu.

"İl temsilcilerine ciddi görevler vereceğiz"

İl temsilcilerine ciddi görevler vereceklerini belirten başkan adayı Selçuk Aydın, "Yönetim anlayışımızda, il temsilcilerine çok ciddi görevler verilecek ve camiamızın olumlu-olumsuz özel günlerinden haberdar edileceğiz. Böyle durumlarda maddi ve manevi olarak onların arkasında olduğumuzu göstereceğiz" dedi.

"En başarılı federasyonu oluşturmanın gururunu yaşayacağız"

Selçuk Aydın, "Milli takım teknik direktörlerimiz tarafsız ve tecrübeli kişilerden oluşacak. Kendilerine bir yardımcı seçme hakkı verilecek. Bunun yanında, milli takımdaki sporcularımızı yetiştiren antrenörler milli takımda görev alacak. Başarı ve performansı düşük illerden stajyer antrenörler davet edilerek tecrübe kazandırılacak. Bizim olduğumuz yerde asla menfaat ilişkisi söz konusu olamayacak. Bizim en büyük menfaatimiz en iyilerle çalışmak ve en başarılı federasyonu oluşturmanın gururunu yaşamak olacak" ifadelerini kullandı.

"Değişim zamanı geldi"

Mevcut yönetimle kıyaslandığında farklı bir yaklaşım sergileyeceğini söyleyen Aydın, "Türk boksunun yeni bir enerjiye, yeni bir yaklaşıma ihtiyacı var. Dört dönemdir görevde olan mevcut yönetim artık mental olarak yoruldu. Son dönemde bu iyice kendini hissettirdi. Mevcut federasyon başkanının önceliği maalesef ki boks ve boks camiası değil. Makamı ve gücünü özel işleri için kullananlar camiamızın yoluna ışık tutmaktan ziyade karanlığa sürüklüyor. Değişim zamanı geldi. Boksun tüm paydaşlarıyla birlikte bu değişimi gerçekleştireceğiz" diyerek sözlerini noktaladı - TRABZON