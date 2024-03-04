Erzurum'da Şehit Çocukları Tekvandoda Başarılı Olmak İçin Ter Döküyor

Erzurum'da, şehit çocukları Muhammet Murat Yıldırım (7) ve Miraç Mustafa Önek (7), tekvandoda başarılı olmak için ter döküyor.

Bingöl'ün Genç ilçesinde 2016'da zırhlı polis aracının geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin bomba yüklü araçla gerçekleştirdiği saldırıda şehit olan polis memuru Murat Yıldırım'ın oğlu Muhammet Murat Yıldırım ve Mardin'in Derik ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 2019'da şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Önek'in oğlu Miraç Mustafa Önek, birlikte tekvandoya başladı.

Kentte özel bir spor salonunda tekvandoya başlayan şehit çocukları, hem yakın arkadaş oldu hem de birlikte kuşak atladı.

Şehit çocukları, başarılı sporculara verilen 1,5 kuşak atlama hakkını elde edip beyazdan direkt sarı-yeşil kuşağa geçti.

Haftanın 3 günü antrenmana katılan çocuklar, tekvandoda başarılı olmak için ter döküyor.

Türkiye Tekvando Federasyonu Erzurum İl Temsilcisi Murat Yamanoğlu'nun antrenörlüğünü yaptıkları çocuklar, yaklaşık 1 yıldır tekvandoya devam ediyor.

Şehit babasının ismini vermişler

Muhammet Murat'ın annesi Sevda Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunu şehit eşi gibi başarılı olması için tekvandoya yönlendirdiğini söyledi.

Oğlunun, eşinin şehadetinden sonra doğduğunu dile getiren Yıldırım, "Ben 3 aylık hamileydim. Ondan dolayı adını Murat koyduk. Onun daha mutlu ve iyi sporcu olarak yetişmesini istiyorum. Gururluyuz. Bu spor dalında kendisini geliştirmesini ve başarılar elde etmesini diliyorum. Umarım hem Muhammet Murat için hem arkadaşı Miraç için her şey daha güzel olur." dedi.

Miraç'ın babası da tekvandocuydu

Miraç Mustafa'nın annesi Gülbahar Önek de şehit eşinin tekvandocu olduğunu ve oğlunun babasının izinden gittiğini söyledi.

Oğlunun 1,5 yaşındayken babasının şehit olduğunu dile getiren Önek, "Babası da daha önce kuşak atlayarak bu yolda ilerlemiş. Babaannesi de babasının siyah kuşak olduğunu söylemişti. Babası da bu yolda ilerlemesini isterdi." diye konuştu.

Önek, "Güzel bir eğitim alırken aynı zamanda eğleniyor. İnşallah daha güzel başarılarını görürüz. İlerleyen zamanlarda babasının istediği şekilde ilerlemesini istiyorum. Babasının görmesini çok isterdik. Babasının yarım bıraktığı sporu, oğlumuzla daha başarıyla ileriye götüreceğiz." ifadelerini kullandı.

"Tekvandoda ikisi de çok başarılı"

Antrenör Murat Yamanoğlu ise Muhammet Murat ve Miraç Mustafa'nın şehitlerin emaneti olduğunu, çocukların iyi bir eğitim alması için federasyon ve temsilcilik olarak tüm desteği verdiklerini söyledi.

Yamanoğlu, şunları kaydetti:

"Tekvandoda ikisi de çok başarılı. Zaten Miraç'ın babası rahmetli Muhammed, eski bir tekvandocu. Oğlu, babasının yolunda ilerliyor. İlerleyen dönemlerde müsabakaları olacak. Çocuklar önce ilimizde, sonra ülkemizde, daha sonra da Avrupa ve dünyada ülkemizi temsil edecek. İkisi de hem okullarında hem sporda çok başarılı."