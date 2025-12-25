Menemen FK'da ilk ayrılık gerçekleşti

Menemen FK'da başarılı bir performans sergileyen golcü futbolcu Seçim Can Koç, sarı-lacivertli ekiple yollarını ayırarak Muşspor'a transfer oldu.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Menemen FK'da ilk ayrılık yaşandı. Liglerin devre arasına girmesiyle birlikte transfer çalışmalarına başlayan sarı-lacivertli ekipte flaş bir gelişme yaşandı. 2024-2025 sezonundan bu yana İzmir temsilcisinin formasını giyen golcü oyuncu Seçim Can Koç, bir diğer 2. Lig ekibi Muşspor'a transfer oldu. 28 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Menemen FK'ya veda etti. Seçim Can paylaşımında, "1,5 sezon formasını gururla taşıdığım Menemen FK'ya veda ediyorum. Bu süreçte birlikte çalıştığım tüm teknik ekibe, takım arkadaşlarıma, kulüp çalışanlarına ve her zaman yanımızda olan Menemen FK taraftarına teşekkür ederim. Menemen FK'ya bundan sonraki yolunda başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.

TFF 2. Lig'in ikinci yarısında Muşspor forması giyecek olan Seçim Can Koç, Menemen FK formasıyla 45 maça çıkarken 23 gol kaydetmeyi başardı. - İZMİR