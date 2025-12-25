Haberler

Menemen FK'da ilk ayrılık gerçekleşti

Menemen FK'da ilk ayrılık gerçekleşti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Menemen FK'nın başarılı golcüsü Seçim Can Koç, sarı-lacivertli takımdan ayrılarak Muşspor'a transfer oldu. Koç, Menemen FK'ya duyduğu teşekkürleri sosyal medya üzerinden paylaştı.

Menemen FK'da başarılı bir performans sergileyen golcü futbolcu Seçim Can Koç, sarı-lacivertli ekiple yollarını ayırarak Muşspor'a transfer oldu.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Menemen FK'da ilk ayrılık yaşandı. Liglerin devre arasına girmesiyle birlikte transfer çalışmalarına başlayan sarı-lacivertli ekipte flaş bir gelişme yaşandı. 2024-2025 sezonundan bu yana İzmir temsilcisinin formasını giyen golcü oyuncu Seçim Can Koç, bir diğer 2. Lig ekibi Muşspor'a transfer oldu. 28 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Menemen FK'ya veda etti. Seçim Can paylaşımında, "1,5 sezon formasını gururla taşıdığım Menemen FK'ya veda ediyorum. Bu süreçte birlikte çalıştığım tüm teknik ekibe, takım arkadaşlarıma, kulüp çalışanlarına ve her zaman yanımızda olan Menemen FK taraftarına teşekkür ederim. Menemen FK'ya bundan sonraki yolunda başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.

TFF 2. Lig'in ikinci yarısında Muşspor forması giyecek olan Seçim Can Koç, Menemen FK formasıyla 45 maça çıkarken 23 gol kaydetmeyi başardı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Sadettin Saran adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi

Gözaltındaki Sadettin Saran ifade verdi! İşte savcının talebi
Futbolda FETÖ soruşturması! Biri üst düzey 4 isim ifadeye çağrıldı

Futbolda yeni deprem! Biri üst düzey 4 isim ifadeye çağrıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'de de yok satan araçta hayati risk! 179 bin otomobil inceleniyor

Türkiye'de yok satan araçta hayati risk! 179 bin otomobil inceleniyor
Piyangodan kazandığı 580 milyon lirayı yiyince çöpçülüğe geri döndü

Piyangodan kazandığı 580 milyon TL'yi yiyince çöpçülüğe geri döndü
Milyonlarca telefon için geri sayım başladı! 6 gün sonra hepsi kapanacak

Geri sayım başladı! Milyonlarca telefon 6 gün sonra çalışmayacak
Ünlülere yapılan operasyonlara 'Yaşam biçimi' diyen Balbay'a Sinan Burhan'dan sert tepki

Uyuşturucuya "Yaşam biçimi" dedi, stüdyodan sert tepki gördü
Türkiye'de de yok satan araçta hayati risk! 179 bin otomobil inceleniyor

Türkiye'de yok satan araçta hayati risk! 179 bin otomobil inceleniyor
Beyazıt Öztürk ekranlara dönüyor! İşte yeni programın yayın tarihi

Beyaz ekranlara dönüyor! İşte yeni programın yayın tarihi
Ailesi Bruce Willis'in beynini bağışlama kararı aldı

Aileden çarpıcı karar! Dünyaca ünlü aktörün beyni bağışlanacak