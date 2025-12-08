Sebastien Pocognoli: Galatasaray'ın iyi bir kadrosu var

Uefa Şampiyonlar Ligi'nin altıncı haftasında Galatasaray'ı konuk edecek Fransa temsilcisi Monaco'nun teknik direktörü Sebastien Pocognoli, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

'ÖNEMLİ BİR ADIM OLACAK'

Bu sezon hem Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) hem de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde istedikleri performansı sergileyemediklerinin hatırlatılması üzerine Pocognoli, "Konsantrasyona ve olumlu kalmaya ihtiyacımız var. Yarınki maçta iyi bir sonuç almalıyız. O yüzden yarın akşamki maç bizim için önemli bir adım olacak. Şampiyonlar Ligi'nde kalmak istiyorsak başımızı dik tutmalıyız. Önümüzde 3 maçımız olduğunu unutmamalıyız. Olumlu bakış açısını da sürdürmeliyiz." diye konuştu.

'FAZLASINI VERMEMİZ GEREK'

Performanslarını geliştirmek istediklerini aktaran 38 yaşındaki teknik adam, "Her ne olursa olsun performansımızdan taviz vermemeliyiz. Yaşananları bir kenara bırakarak olumlu yönde gelişme göstermemiz şart. Hala oyuncularımız iyi çalışıyor, her gün sıkı antrenmanlar yapıyoruz, bazı şeyleri değiştirmek için çabalıyoruz. Daha fazla güven ve istikrar gerekiyor. Burada diğer kulüpler de var. Önümüzde karşılaşacağımız daha güçlü takımlar da var. Hedeflerimize ulaşmak istiyorsak yarınki maça odaklanarak elimizden gelenin fazlasını vermemiz gerek." ifadelerini kullandı.

'GALATASARAY'IN İYİ BİR KADROSU VAR'

İki takımın da kaliteli kadroya sahip olduğuna değinen Pocognoli, "Yoğun ve yüksek seviyede geçecek bir maç olacak. Bireysellik ve kolektif oyun öne çıkacaktır. Bu bizim için pozitif bir şey. Önümüzdeki 90 dakikada hangi takımın iyi taraflarını sergileyeceğini göreceğiz. Galatasaray'ın iyi bir kadrosu var. İki takım da kağıt üzerinde çok iyi." görüşlerini aktardı.

'BUGÜN TEST EDECEĞİZ'

Sakatlığı bulunan futbolcularla ilgili bilgi veren Monaco Teknik Direktörü, "Sakatlıktan dönen oyuncular var. Balogun'u bugün göreceğiz, yarınki maçta oynayabilecek durumda olup olmadığını test edeceğiz. Onun durumuna bugünkü antrenmandan sonra karar vereceğiz. Onun dışında kadrodaki diğer oyuncular yarın oynamak için uygun. Yarın mümkün olduğu kadar az kart görerek maçı bitirmemiz gerek. Sonraki müsabakaları da riske atmamamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.