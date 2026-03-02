Haberler

Savaşın ortasında kalıp Türkiye'ye kaçan yıldız futbolcudan bomba karar

Güncelleme:
ABD-İsrail ve İran arasındaki savaş sürerken İran'da forma giyen Munir El Haddadi, güvenlik gerekçesiyle arabayla Türkiye'ye kaçtı. El Haddadi, 16 saatlik kara yolculuğunun ardından Türkiye'ye ulaştı ve bir daha İran'a dönmemeye karar verdi.

  • Eski Barcelona futbolcusu Munir El Haddadi, İran'dan kara yoluyla Türkiye'ye geçti.
  • Munir El Haddadi, İran Ligi takımı Esteghlal FC'de forma giyiyordu.
  • Munir El Haddadi, Barcelona'da 3 La Liga ve 1 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazandı.

İran Ligi ekiplerinden Esteghlal FC'de forma giyen eski Barcelona futbolcusu Munir El Haddadi, ülkede yaşanan gelişmelerin ardından İran'dan ayrıldı. 30 yaşındaki Faslı oyuncu, kara yoluyla Türkiye'ye geçtiğini açıkladı.

SALDIRILAR SONRASI ÜLKEDEN AYRILDI

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından güvenlik endişesi artarken El Haddadi de ayrılık kararı aldı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan deneyimli futbolcu, önce uçakla ayrılmayı planladıklarını ancak tahliye edildiklerini ve kalkış yapamadıklarını belirtti.

Kulübünün kendisine kara yoluyla ülkeyi terk etmesi için araç sağladığını ifade eden El Haddadi, sınır geçişini sorunsuz şekilde gerçekleştirdiğini ve Türkiye'ye ulaştığını duyurdu.

İRAN'A BİR DAHA DÖNMEYECEK

İspanyol basınından Marca'ya konuşan kaynaklar, El Haddadi'nin İran'da forma giyen bir diğer futbolcu Ivan Sanchez ile birlikte 16 saatlik kara yolculuğunun ardından Türkiye'ye vardığını aktardı. Faslı yıldızın İran'a bir daha dönmeyeceği belirtildi.

BARCELONA'DA KUPALAR KAZANDI

Kariyerine Barcelona'da başlayan Munir El Haddadi, İspanyol ekibiyle 3 La Liga ve 1 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı. Bu sezon İran'da 26 maça çıkan tecrübeli futbolcu, 4 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

