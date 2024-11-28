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Saran'dan RTÜK'ün cezasına görülmemiş tepki

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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından yasadışı bahis reklamı nedeniyle ceza alan Saran Medya, tüm maç yayınlarını durdurma kararı aldı. Elinde İtalya Serie A ve İspanya La Liga'nın yayın haklarını bulunduran Saran Medya'dan yapılan açıklamada, "Bu hafta sonu La Liga ve Serie A maçlarını yayınlamama kararı almak zorunda kaldığımızı üzülerek bildiririz" ifadeleri yer aldı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) aldığı cezai karar, Saran Medya'yı harekete geçirdi. Yasadışı bahis reklamı yazılarını yayına verdikleri gerekçesiyle ceza alan Saran Medya, maç yayınlarını durdurma kararı aldı.

MAÇLARI YAYINLAMAYACAKLAR

Açıklamada, "Haksız cezalar, spor severlerin kaliteli yayınlara erişimini engellemekte, sektörümüzü olumsuz etkilemektedir" ifadeleri yer aldı. Saran Medya'nın aldığı karar doğrultusunda, Türk futbol severler artık Serie A ve La Liga maçlarını izleyemeyecek. İtalya'da forma giyen Kenan Yıldız ve İspanya'da forma giyen Arda Güler'in maçları artık Türkiye'de yayınlanmayacak

S Sport ve S Sport Plus'tan yapılan açıklamanın tamamı şöyle;

"Kamuoyunun Dikkatine,

25 Kasım 2024 tarihindeki kamuoyu açıklamamızda belirttiğimiz gibi, yayıncısı olduğumuz La Liga ve Serie A maçlarındaki sanal reklamlara ilişkin tüm haklar ve buna bağlı gelirler ilgili liglere aittir.

Bu liglerden yasadışı bahis reklamlarından arındırılmış sinyal göndermeleri talebimiz reddedilmiş; Türkiye'ye gönderilen sinyalin, Türkiye dahil birçok ülkeye aynı anda ve aynı içerikte gönderildiği ve yayıncı kanalların bu sinyale müdahale etme hakkının olmadığı ilgili ligler tarafından yazılı olarak tarafımıza beyan edilmiştir.

Kamuoyu açıklamamızda bunları net bir şekilde ifade etmemize rağmen, maalesef sosyal medyada grubumuzu karalayan paylaşımlar devam etmiş ve eksik bilgi ile kamuoyu yanlış yönlendirilmiştir. Bir kez daha hatırlatmak isteriz ki: içinde bulunulan ve tüm sektörü ilgilendiren bu durum bütün resmi kurumlarla ve ilgili paydaşlarla defalarca paylaşılmıştır. Buna karşın, dün RTÜK'ün tarafımıza ceza kestiğini üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. Bu cezanın bize tebliğ edilmesini beklerken, bu yayınların devamı halinde yasal olarak para cezasından çok daha ağır müeyyidelere maruz kalabileceğimiz için bu hafta sonu La Liga ve Serie A maçlarını yayınlamama kararı almak zorunda kaldığımızı üzülerek bildiririz.

Amacımız, yasal yükümlülüklere uygun şekilde hareket ederken izleyicilerimize karşı olan sorumluluklarımızı yerine getirmek ve onların olası mağduriyetlerine de engel olmaktır. Yayıncı kuruluş olarak izleyicilerimizi çok sevdikleri bu içeriklerden mahrum bırakmak ve yükümlülüğümüz olan liglerle anlaşmalarımızı riske atmak pahasına aldığımız bu kararı ilgili liglere yazılı olarak da bildirdik ve Türkiye'ye özel sinyal için olan talebimizi yineledik.

İzleyicilerimizin maç yayınlarına bir an önce ulaşması bizim de en öncelikli hedefimizdir. Çözüm yolunda çabalarımız aralıksız devam etmektedir. Ortaya çıkan durumun öncelikli mağduru olan izleyicilerimize anlayışları ve süreç içerisinde bizlere olan güveni için şimdiden teşekkürü borç biliyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

S Sport & S Sport Plus"

Saran'dan RTÜK'ün cezasına görülmemiş tepki
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıYusuf ODEMIS:

Nolur yayınla... mala bak

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Haber YorumlarıMuharrem Güreli:

Bu kadar çok bu işin üstüne gidiliyorsa yakinda turkiyedede serbest olacak demektir

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Haber YorumlarıSebastian Szymanski:

Yusuf sen anca yaz adamım. Ha bide aç karnını doyur. Kapasiten Sadettin sarana yorum yapmaya yetmemeli aslında. S sport maç yayını yapmalı bu verilen anlamsız cezada geri çekilmeli.

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Haber YorumlarıMGk:

Bittik biz :)

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Haber Yorumlarıozgur ozturk:

Yasadışı Bahis dediği Türkiye dışında her ülkede yasal olan bahis siteleridir

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Haber YorumlarıO Z:

Yayınlamasan ne olacak zaten hep yedek.

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Haber Yorumlarımehmet istek:

dertleri kendilerinden olmayanları yıldırma politikası , o dangalaklar bilmiyormu bu görüntüleri yayınlayan tv nin yapmadığını, yılldarı yapılıyor bu yayınlar milli piyangoyu neden ceza verilmiyor adamlar kumar oynatıyor sitlerinde bahisler şans oyunları millti kandırıp duruyorlar

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Haber YorumlarıHAKAN TÜRK:

Aldığınız aidat ücretlerinizde iade edin o zaman

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