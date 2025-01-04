Üye Girişi
Haberler
DEM Parti heyeti, İmralı'dan önce sürpriz bir isimle görüşecek
DEM Parti heyeti, İmralı'dan önce sürpriz bir isimle görüşecek
Suriye'de Colani'nin elini sıkmadığı Alman bakan konuştu
Suriye'de Colani'nin elini sıkmadığı Alman bakan konuştu
Yeşil pasaport sahipleri, artık istediği gibi AB'ye giremeyecek
Yeşil pasaport sahipleri dikkat! Artık AB'ye vizesiz girmek çok zor
Ünlü fenomen Murat Övüç gözaltına alındı
Ünlü fenomen Murat Övüç gözaltına alındı

Şanlıurfaspor Teknik Direktörü: 'Gol Yememek Sevindirici'

Şanlıurfaspor Teknik Direktörü: 'Gol Yememek Sevindirici'
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig 18. haftasında Çorum FK ile 0-0 berabere kalan Şanlıurfaspor'da Teknik Direktör Sait Karafırtınalar, maçın ardından oyuncularını kutlayarak, ilk defa gol yemediklerinin sevindirici olduğunu belirtti.

Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, " Bugün istediğimiz o agresifliği sergileyemedik ama geldiğimizden beri ilk defa gol yemedik. Bu da bizim adımıza sevindirici. Bu ligde bir puan bile çok değerli" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Çorum FK ile 0-0 berabere kalan Şanlıurfaspor'da Teknik Direktör Sait Karafırtınalar, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Takımın iyi mücadele ettiğini söyleyen Karafırtınalar, "Öncelikle mücadele için oyuncularımı kutluyorum. İyi mücadele ettiklerini düşünüyorum. Sonucu daha farklı da olabilirdi. Ama baktığınız zaman maçın hakkı beraberlik gibi de göründü. Geldiğimizden beri ilk defa dörtlü sisteme geçtik. Bunda da mecburiyetten bunu denedik. Çünkü kenarda stoperimiz yoktu. Başka stoperimiz yoktu oynatabileceğimiz. Biz üçlü sisteme alıştığımız için üçlü sistemde içerideki maçlarda çok daha agresif oyunlar oynadık. Bugün istediğimiz o agresifliği sergileyemedik ama geldiğimizden beri ilk defa gol yemedik. Bu da bizim adımıza sevindirici. Bu ligde bir puan bile çok değerli. Geçen sene bu takımın gol averajıyla ligde kaldığını düşünürsek bir puan bize sadece yetmediği zaman değersiz. Kulüpte alınan puanlar çok değerli. ya bu üç olabilir miydi? Evet. Onun üzüntüsünü yaşıyor muyuz? Evet. Ama bundan sonraki maçlar için daha birlikte olacağız, devre arasını iyi geçirirsek transfer anlamında az oyuncu kaybedip yerine de istediğimiz doğru oyuncuları alabilirsek çok daha farklı şeyler olacak. Çünkü kazansaydık da aynı şeyi söyleyecektim. Bir maçta ne play-off için umutlanacağız, kaybetseydik de düşme için umutsuzlanacaktık. Bugün berabere kaldık, bence yukarılarıyla bir puan var. Bu lig daha çok şey gibi. Biz çok daha başarılı maçlar oynayacağız diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Ali Erbaş'ın kızının Gassal dizisi için yaptığı yorum tepki çekti
img

AKM'de Ferdi Tayfur için düzenlenen törende konuşan imam herkesi ağlattı
img

MasterChef Beyza'dan şaşırtan Türkiye kararı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AKM'de Ferdi Tayfur için düzenlenen törende konuşan imam herkesi ağlattı
AKM'de Ferdi Tayfur için düzenlenen törende konuşan imam herkesi ağlattı
Fenerbahçe'den Göztepe'ye verilmeyen penaltıya bomba tepki
Fenerbahçe'den Göztepe'ye verilmeyen penaltıya bomba tepki
Türkiye 87 savaş gemisi, 28 İHA, 31 savaş uçağıyla oraya gidiyor
Türkiye 87 savaş gemisi, 31 savaş uçağıyla oraya gidiyor
En yakın müttefiki Rusya'yı hayal kırıklığına uğrattı
En yakın müttefiki Rusya'yı hayal kırıklığına uğrattı
Cuma vaazında müftünün sözleri vatandaşı kızdırdı: Hocam siyaset yapma
Müftünün sözleri vatandaşı kızdırdı: Hocam siyaset yapma
Ünlü otomotiv firması Türkiye'ye gelmekten vazgeçti
Ünlü otomotiv firması Türkiye'ye gelmekten vazgeçti

Son Dakika Haberleri

İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 5-6 Ocak Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Antalya elektrik kesintisi! 5-6 Ocak Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 5-6 Ocak Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 5-6 Ocak Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesintisi! 5-6 Ocak Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 5-6 Ocak Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi Manisa elektrik kesintisi! 5-6 Ocak Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Bursa elektrik kesintisi! 5-6 Ocak Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Adana elektrik kesintisi! 5-6 Ocak Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter? 6 Ocak 2025 Günlük Burç Yorumları! Akrep, İkizler, Koç, Yay burcu yorumu! 6 Ocak AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.