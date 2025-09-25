Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis: 'Lige iyi bir başlangıç yaptık'

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Süper Lig'de sezona iyi bir başlangıç yaptıklarını ve bu performanslarını sürdürmek istediklerini belirtti.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 27 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak Samsunspor'da Teknik Direktör Thomas Reis, Nuri Asan Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. Müsabakanın zorlu geçeceğini dile getiren Reis, "Sonuç olarak onlar da lige gayet iyi bir başlangıç yaparak başladılar. Güçlü bir oyun tarzına sahipler. Sahanın her tarafında bire bir oynamaya çalışan rakibe karşı oynayacağız. Bizim de elbette ki buna göre çözümlerimiz olacaktır. Çünkü ona göre antrenmanlarımızı yaptık. Mutlaka zor bir karşılaşma olacaktır diye düşünüyorum. Biz de son oynamış olduğumuz Fatih Karagümrük maçında çok iyi bir performans gösterdik. Özellikle maçın ikinci yarısında oyuncuların inanılmaz bir özveriyle güzel bir performans gösterdiler. Bu karşılaşmada nasıl bir performans göstereceğimize bakacağız" dedi.

"Transfer sezonu kapandığı için çok mutluyum"

Transfer sezonunun kapanması ile sadece sahaya yöneldiklerini vurgulayan Thomas Reis, "Elbette takımımızdan ayrılan çok önemli, çok değerli oyuncularımız da oldu. Kasımpaşa karşılaşmasına baktığımızda o karşılaşma biraz farklı bir şartta oynandı. Sonuç olarak dar bir kadromuz vardı ve yeni yapmış olduğumuz transferlerden de faydalanamamıştık. Bu sebepten dolayı o karşılaşmayı ayrı bir yere koymamız gerekiyor. Fatih Karagümrük karşılaşmasına baktığımızda ise ofansif anlamda özellikle tamamen yeni oyuncularla oynadık. Elbette ki onların biraz adaptasyon süreci olmuş olması normal. Çünkü felsefemizi, oyun şeklimizi, oyun stilimizi öğrenmeleri için biraz zamana ihtiyaçları olacaktır. Elbette ki herhangi bir bahane sunmaya da çalışmıyorum ama tam olarak içinde bulunmuş olduğumuz durumu da anlatmam gerekiyor. Açıkçası transfer sezonu kapandığı için çok çok mutluyum. Sonuç olarak transfer ettiğimiz oyuncularla artık net bir şekilde oyun stilimizi onlara öğretme, onları takıma entegre etme, odaklanma fırsatımız olacak" diye konuştu.

"Lige iyi bir başlangıç yaptık"

Kırmızı-beyazlıların teknik direktörü şu ana kadar Süper Lig'de iyi iş çıkarttıklarına dikkat çekerek, "Elbette ki yeni gelen oyuncuların futbol anlamında size iyi şeyler verebilmesi için biraz zamana ihtiyacınız olabiliyor. Takıma alışabilmeleri için, futbol kültürümüze alışabilmeleri için biraz zamana ihtiyaçları olabiliyor. Ama biz de takım olarak çok iyi bir başlangıç yaptık bu sene. Sonuç olarak totalde oynamış olduğumuz 6 karşılaşmadan 11 puan çıkardık. Umarım çok daha iyi bir performans gösterir ve geçen sene gibi herkesi mutlu edecek, yüzleri güldürecek bir performans gösteririz. Ama dediğim gibi yeni oyuncularımızın biraz adaptasyona ihtiyaçları olacak, biraz zamana ihtiyaçları olacak. Lige iyi bir başlangıç yaptığımız düşüncesindeyim. Totalde toplamış olduğumuz 11 puan var ve dördüncü sıradayız. Tabii şunu da eklemek istiyorum. Son oynamış olduğumuz 3 karşılaşmaya baktığımızda açıkçası iki takım sadece defans yapmaya gelmişlerdi. Almış oldukları 1 puanla da mutlu olan rakiplerdi. Elbette topun bizde kalması çok çok önemli. Biz pas oyunu oynamaya çalışan bir takımız. Tabii antrenmanlarda bu kapanan takımlara karşı çözümler üretmeye de çalışıyoruz, elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Kapanan rakiplere karşı bile çok net fırsatlarımız vardı ama ne yazık ki o üçüncü bölgede son pasları düzgün yapamadık ve ceza sahasında da doğru pozisyon alamadık sıkıntımız buydu. Gol pozisyonuna girmede ve o son tercihlerde yanlış seçimler, yanlış tercihler yaptığımız için de istediğimiz sonucu ne yazık ki alamamıştık" şeklinde konuştu.

Öte yandan Reis; Emre Kılınç, Afanso Sousa ve Soner Aydoğdu'nun milli takım arasından sonra takıma döneceklerini belirtti. Bedirhan Çetin'in tedavisinin ise uzun süre alacağını sözlerine ekledi. - SAMSUN