Üye Girişi
Haberler

Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol: Rakibimize karşı iyi hazırlanmalıyız

Güncelleme:

Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, Ankaragücü maçıyla ilgili yaptığı açıklamada, rakibe karşı iyi hazırlanmaları gerektiğini belirtti. Yüksek tempoda ve performansla iyi bir sonuç alacaklarını düşündüklerini söyledi.

Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, ligde karışılacakları Ankaragücü maçıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Rakibimize karşı çok iyi bir şekilde hazırlanmamız gerekiyor. Daha önce yaptığımız gibi en iyi şekilde yüksek tempoda, yüksek performans gösterirsek bu maçta iyi bir sonuç alacağımız düşünüyoruz" dedi.

Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 10 Mart Pazar günü sahasında oynayacakları MKE Ankaragücü maçını değerlendirdi. MKE Ankaragücü'nün iki farklı şekilde oynadığına söyleyen Gisdol, "Fenerbahçe'ye karşı çok iyi performans gösterdiler. Biz rakibimize çok iyi bir şekilde hazırlanmamız gerekiyor. Daha önce yaptığımız gibi en iyi şekilde, yüksek tempoda, yüksek performans gösterirsek iyi bir sonuç alacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

Gisdol, Başakşehir maçında kırmızı kart gören ve 2 maç men cezası alan Marius Mouandilmadji hakkında ise, "2 maçlık cezalık cezanın kesinlikle fazla olduğunu düşünüyorum. Umarım itiraz ederek bunu 1 maça düşürebiliriz. Sakat olan oyuncularımızla da alakalı bazıları takıma döndü. Umarım bu sakatlarımız en iyi şekilde hazırlanırsa bir sonraki maçta onları kullanabiliriz. Sakatlıktan dönen oyuncularımızla birlikte rakibimiz karşısına en iyi kadromuzla çıkacağız" şeklinde konuştu.

"Taraftarlar bizleri çok seviyorlar"

Samsunspor taraftarının takıma sahip çıktığını vurgulayan Alman çalıştırıcı, "Açıkçası çok özel bir şey söylemeye gerek yok. Bizleri çok seviyorlar. Takımlarına sahip çıkıyorlar. Şunu söylemem gerekiyor; Bize bugüne kadar vermiş olduklarını destekten dolayı kendilerine teşekkür etmek itiyorum. Çünkü gerek bana gerekse takıma çok fazla destek oldular. Umarım sahamızda oynayacağımız maçta onları tribünde bir kez daha görürüz" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Ankaragücü Samsunspor Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Nilüfer Çınarlı Mutlu kimdir? CHP İzmir Konak Belediye Başkan Adayı Nilüfer Çınarlı Mutlu kaç yaşında, nereli? Nasuh Coşkun kimdir? CHP İzmir Kiraz Belediye Başkan Adayı Nasuh Coşkun kaç yaşında, nereli? Yaşar Öztürk kimdir? Zafer Partisi İstanbul- Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Yaşar Öztürk kaç yaşında, nereli? DEM Parti İzmir Aliağa Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İzmir Aliağa adayı Gül Ekici ve Hasan Çiftçi kimdir? Sema Bodur kimdir? CHP İzmir Kınık Belediye Başkan Adayı Sema Bodur kaç yaşında, nereli? Özcan Aksu kimdir? Zafer Partisi Beylikdüzü Belediye Başkan adayı Özcan Aksu kaç yaşında, nereli? Mehmet Türkmen kimdir? CHP İzmir Kemalpaşa Belediye Başkan Adayı Mehmet Türkmen kaç yaşında, nereli? Behice Ünsal İşçimenler kimdir? CHP İzmir Karşıyaka Belediye Başkan Adayı Behice Ünsal İşçimenler kaç yaşında, nereli? DEM Parti İzmir Balçova Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İzmir Balçova adayı Hüseyin Çelik ve Batıgül Tunç kimdir? DEM Parti İzmir Bayındır Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İzmir Bayındır adayı Rojda Tanman ve Aptullah Çimen kimdir? Kürşat Dağ kimdir? Zafer Partisi İstanbul- Pendik Belediye Başkan adayı Kürşat Dağ kaç yaşında, nereli? Nurşen Balcı kimdir? CHP İzmir Karaburun Belediye Başkan Adayı Nurşen Balcı kaç yaşında, nereli? Türker Tolga Topaloğlu kimdir? Zafer Partisi Bakırköy Belediye Başkan Aday Adayı Türker Tolga Topaloğlu kaç yaşında, nereli? Emine Helil İnay Kınay kimdir? CHP İzmir Karabağlar Belediye Başkan Adayı Emine Helil İnay Kınay kaç yaşında, nereli? Mustafa Günay kimdir? CHP İzmir Güzelbahçe Belediye Başkan Adayı Mustafa Günay kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title