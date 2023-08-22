Samsunspor-Fenerbahçe Maçında Sahaya Giren Fare ve Peygamber Devesi

Samsunspor-Fenerbahçe maçının ikinci yarısı oynandığı sırada sahaya giren fare ve peygamber devesi gündem oldu. Fare ve peygamber devesi, futbolcuları, taraftarları ve basın mensuplarını şaşırttı ve güldürdü.

Samsunspor- Fenerbahçe maçının ikinci yarısı oynandığı sırada sahaya giren fare gündem olmuştu. Farenin yanı sıra 19 Mayıs Stadyumu'nda 'peygamber devesi' de objektiflere yansıdı.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan Samsunspor - Fenerbahçe maçının ikinci yarısında sahaya fare girmiş ve bir süre yeşil zeminde dolaşmıştı.

Foto muhabirlerin görev yaptığı alanda ise farenin yanı sıra peygamber devesi de görüldü. Peygamber devesi, foto muhabirlerin objektiflerine yakalandı.

Samsunspor - Fenerbahçe maçında statta görülen fare ve peygamber devesi; futbolcuları, taraftarları ve basın mensuplarını hem şaşırttı hem de güldürdü. - SAMSUN