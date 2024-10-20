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Canlı anlatım! Kıran kırana maçta tempo yüksek

Canlı anlatım! Kıran kırana maçta tempo yüksek
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Samsunspor'a konuk oluyor. Mücadelede golsüz eşitlik var.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Samsunspor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 19.00'da başlayan maçı, hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetiyor.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Süper Lig'de çıktığı 7 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, 16 puanla dördüncü sırada bulunuyor. Samsunspor ise 6 galibiyet ve 2 yenilgi sonucunda topladığı 18 puanla ikinci sırada yer alıyor.

İLK 11'LER

Samsunspor; Okan, Zeki, Rick Van Drongelen, Bola, Satka, Bennasser, Ntcham, Emre, Holse, Muja, Marius.

Fenerbahçe ; Livakovic, Mert, Djiku, Becao, Oosterwolde, Amrabat, Fred, Szymanski, Tadic, Kostic, Dzeko.

9' Fenerbahçe'de Filip Kostic, orta alanda Holse'ye yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

8' Fenerbahçe'de Dusan Tadic sağ kanatta topla buluştu. Ceza sahasının sağına hareketlenen Kostic'e yerden pasını verdi fakat meşin yuvarlak Kostic için hızlı oldu. Samsunspor aut kullanacak.

7' Fenerbahçe'de Tadic orta alanda Emre Kılıç'a faul yaptı..

6' KAÇTI! Samsunspor'da Holse orta alanda dengesini kaybetti ve yere düştü topu alan Amrabat sol kanatta bulunan Kostic'e yerden bir pas gönderdi. Kostic penaltı noktasında Dzeko'ya yerden pas verdi. Dzeko'nun şutu savunmada Van Drongelen'den döndü.

CANLI ANLATIM

4' Samsunspor oyuncuları ön alanda Fenerbahçe'ye baskı yapıyor.

1' Ve maç başladı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

Trendyol Süper Lig Samsunspor Fenerbahçe Samsun Spor

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Yorumlar (2)

Yasar Unal:

Yine yeniden Syzmanski. Adam oynadıkça batıyor ama Mourinho inadında devam ediyor.Böyle kaz İrfan Can da yedekte. İnşallah yanılırım. Onun dışında iyi kadro.

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