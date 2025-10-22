Samsunspor, Dinamo Kiev Maçına Hazırlık Yapıyor

SAMSUNSPOR Teknik Direktörü Thomas Reis, "Beni tanıyorsunuz, hedefler hakkında çok konuşmayı seven biri değilim. Oyuncularımı iyi tanıyorum, onlar da beni tanıyor. Samsunspor olarak her maça kazanmak için çıkan bir takımız. Sahada olduğumuz müddetçe hedefimiz her zaman kazanmak, puanlar almak olacaktır" dedi.

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nde yarın saat 22.00'de sahasında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'i konuk edecek. Mücadele öncesinde kırmızı-beyazlı ekibin teknik direktörü Thomas Reis ile kaleci Okan Kocuk, Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Dinamo Kiev maçını takım olarak heyecanla beklediklerini söyleyen Thomas Reis, "Kiev'e karşı oynamak kesinlikle kolay değil. Son beş maçlarından beraberlikle ayrılsalar da hiçbirini kaybetmediler. Güçlü bir rakip, geçiş oyununda etkili ve bireysel anlamda çok kaliteli oyunculara sahipler. Bu nedenle savunmada son derece dikkatli olmamız gereken bir maç olacak. Ancak biz de kendi evimizde, kendi taraftarımızın önünde oynayacağız. Son maçta iyi bir sonuç aldık ve bu performansı sürdürmek istiyoruz. Takım şu anda formda, oyuncularım iyi bir performans sergiliyor. Yarınki maçı büyük bir heyecanla bekliyoruz" diye konuştu.

'BAŞARILI SÜREN ÇİZGİMİZİ DEVAM ETTİRMEK İSTİYORUZ'

Amaçlarının mümkünse Play-Off turuna kalabilmek olduğunu belirten Reis, "Sahada güçlü bir mantalite göstermeye devam etmeliyiz. Bu, bizi farklı kılan yönlerimizden biri. Umarım taraftarlarımız yarın stadyumu doldurur ve bize büyük bir destek verir. Hep birlikte yeni bir galibiyet, belki de yeni bir mucizeyi kutlarız. Hem ben hem de oyuncularım bu maçı dört gözle bekliyoruz. Beni tanıyorsunuz, hedefler hakkında çok konuşmayı seven biri değilim. Oyuncularımı iyi tanıyorum, onlar da beni tanıyor. Samsunspor olarak her maça kazanmak için çıkan bir takımız. Sahada olduğumuz müddetçe hedefimiz her zaman kazanmak, puanlar almak olacaktır. Futbol bir sonuç oyunudur. Sonuçlar lehinize olduğunda iyi performansınız konuşulur, aksi halde konuşulmaz. Şu anda iyi bir galibiyet aldık, iyi bir pozisyonda olduğumuzu söyleyebilirim. Bu çizgiyi sürdürmek istiyoruz. Amacımız mümkünse Play-Off'lara kalmak. Bu, alacağımız puanlara bağlı olacak. Eğer grubun geri kalan maçlarında daha fazla puan toplayabilirsek hedefimizi daha da yukarı taşıyabiliriz. Ama her zamanki gibi, biz maç maç gitmeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

OKAN KOCUK: UMARIM YARIN GALİBİYET ALARAK PLAY-OFF İÇİN SAĞLAM BİR ADIM ATARIZ

Samsun'u ve Türkiye'yi Avrupa'da temsil etmekten dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Okan Kocuk, "Avrupa maceramıza 3 puan ile başladık. 27 yıl aradan sonra tekrar şehrimizde Avrupa macerasına çıkmak gerçekten bizim için hem gurur verici hem de heyecan vericidir. Bizde taraftarlarımızla birlikte bu maçı heyecanla bekliyoruz. Umarım yarın her şey bizim istediğimiz gibi olur. Umarım yarın grup aşamasında 2'inci galibiyetimizi alırız. Samsunspor camiası büyük bir camia olduğu için üzerimizde her zaman baskı oluyor. Bizde başarılı olmak istiyoruz. Hem başarılı olmak hem de bu başarıyı sürdürmek istiyoruz. Yarın da galibiyet alarak grup aşamasında sağlam adımlarla ilerlemek istiyoruz. Umarım yarın güzel bir galibiyet alarak Play-Off için sağlam bir adım atarız" dedi.