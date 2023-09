Samsunspor Başkanı Yıldırım: Galatasaray maçında şeytanın bacağını kırmak istiyoruz

"Alcacer ve Umut Meraş için çok uğraştık"

"Tirpan transferinin olma şansı yüzde 50"

Olgucan KALKAN - Ali DANAŞ / İSTANBUL, - Samsun spor Başkanı Yüksel Yıldırım, yarın oynanacak Galatasaray maçı öncesinde "Sivas spor ve Kayseri spor deplasmanlarında kötü oynamadık ama 1 puan almak bizim için kötü bir başlangıç oldu. Biz şeytanın bacağını kırmak istiyoruz. İstanbul spor maçı ertelendi, belki orada kıracaktık. Şimdi Galatasaray maçı, ilk galibiyetimizi Galatasaray'a karşı alırsak mükemmel olur" dedi.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Samsun spor, Old Spice ve Head & Shoulders ile forma sponsorluğu anlaşması imzaladı. Samsun spor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın İstanbul'daki ofisinde gerçekleştirilen imza törenine başkan Yıldırım ile P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Güzellik ve Kişisel Bakım Kategorileri Ticari Operasyonlar Kıdemli Direktörü Armağan Sünerli katıldı. Yıldırım ve Sünerli, imza töreninin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunurken, kırmızı-beyazlı ekibin yeni sponsorlu formalarıyla da poz verdi.

Bugüne kadar kendi firmalarıyla Samsun spor'a destek olduğunu dile getiren başkan Yüksel Yıldırım, "Biz bugüne kadar kendi grup firmalarımızla kulübü desteklemiştik. Ama bundan sonra Samsun spor, ulusal ve uluslararası sponsor desteğiyle yoluna devam edecek. Seçici olmak istiyoruz. P and G gibi altında birçok markanın olduğu bir firmayla çalışmak bizi onurlandırdı. Yarın oynanacak Galatasaray maçında formamızda Old Spice olacak. Bu güzel bir başlangıç. Bunun uzun yıllar devam etmesini isteriz. Samsun spor, Avrupa vizyonuyla gitmek istiyor. Bence çok güzel bir birliktelik olacak. Biz her zaman diğer kulüplerden farklı olmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY MAÇINDA ŞEYTANIN BACAĞINI KIRMAK İSTİYORUZ"

Galatasaray karşılaşmasıyla şeytanın bacağını kırmak istediklerini dile getiren Yıldırım, "Milli aradan sonra maçlar zor oluyor. Hele de büyük takımlar için daha da zor oluyor. Deplasmanda oynayacağız. 52 bin taraftar önünde oynamak kolay değil. Transferleri bitiremedik. Yabancı oyuncu sayısında yer açacağımızı düşünüyorduk ama açamadık. Taraftarlarımıza söz verdik ancak alamadık. Bu durum maddi imkanlardan dolayı değil. Samsun spor'a gelen oyuncular Samsun'u ve kulübü beğeniyor, ayrılmak istemiyor. Taraftarlar da kuralları bilmiyor ve 'Kapının önüne koy' diye yorum yapıyor. Geçmişte biz cezalar yedik. Şimdi amaç bu kadronun bir arada oynayarak gerçek gücünü göstermesi. Galatasaray maçında Taylan ve Ntcham sakat, oynamayacak. Biz Galatasaray maçından puan ya da puanlarla ayrılmak istiyoruz. Korkusuz oynayacağız. Biz böyle bir düşünceyle sezonu açtık. Fenerbahçe maçında talihsizlik yaşadık. 61'inci dakikaya kadar 0-0'dı. Sonrasında Dzeko'nun kafa golü var. Bu golü de zaten ancak Dzeko gibi bir oyuncu atardı. Sivas spor ve Kayseri spor deplasmanlarında kötü oynamadık ama 1 puan almak bizim için kötü bir başlangıç oldu. Biz şeytanın bacağını kırmak istiyoruz. İstanbul spor maçı ertelendi, belki orada kıracaktık. Şimdi Galatasaray maçı, ilk galibiyetimizi Galatasaray'a karşı alırsak mükemmel olur. Galatasaray çok iddialı bir takım kurdu. Şampiyonlar Ligi'nde gidebildiği kadar gidecek ama belki Avrupa Ligi'nde devam ederse final oynamak istiyor. Bizim çocuklar elinden geleni yapacaktır. İnşallah sürpriz yaparsak, Türkiye'de her şeyin göründüğü gibi olmadığını söyleyebiliriz" diye konuştu.

"ALCACER VE UMUT MERAŞ'I ÇOK İSTEDİK"

Samsun spor Başkanı Yüksel Yıldırım, İspanyol forvet Paco Alcacer ve milli futbolcu Umut Meraş'ın transferleri için çok uğraş verdiklerini ancak Alcacer'in eşinin Türkiye'ye gelmek istemediğini, Umut Meraş'ı ise kulübü Beşiktaş'ın bırakmadığını dile getirdi. Beşiktaş'ın Umut Meraş'ı pahalıya aldığı için pahalıya satmak istediğini söyleyen Yıldırım, "Alcacer ile çok uğraştık. Kulübüyle anlaştık. Oyuncu Avrupa'da oynamak istiyordu ancak o da olmadı. Sonrasında ailevi bir sebeple gelmek istemediğini öğrendik. Karısı Dubai'de kalmak istiyormuş. Biz bu transfer için çok vakit harcadık. Eğer transfer olsaydı, bir oyuncuyu bir şekilde gönderecektik. Umut Meraş'ı çok istedik, o da bizi çok istedi. Beşiktaş oyuncuyu oynatmıyor, taraftar da oyuncuyu istemiyor. Bir oyuncunun böyle atıl kalması Türk futbolu için kötü. Son 2 milli maçta gördük, milli takımın sol beki yoktu. Geçmişinde milli takım forması giyen bir oyuncuyu oynatmayıp böyle tutmak bize göre yanlıştı. Biz de yardımcı olalım istedik. Beşiktaş oyuncuyu pahalı aldığı için pahalı satmak istiyor. Kiralık vermek istediler ama biz de kiralık düşünmüyoruz. Olmayacak gibi duruyor" şeklinde konuştu.

"TIRPAN TRANSFERİNİN OLMA ŞANSI YÜZDE 50"

Geçtiğimiz sezon Kasımpaşa forması giyen Mickael Tirpan ile anlaştıklarını ancak oyuncunun uçağa binmediğini belirten Yıldırım, transferin tamamlanma olasılığını yüzde 50 olduğunu söyledi. Oyuncunun kafasının başka kulüp ve menajerler tarafından çelindiğini söyleyen Yüksel Yıldırım, şu ifadeleri kullandı.

"Olma ihtimali olan bir transfer var. Dün Tirpan'la anlaşmaya vardık, bilet aldık ama bugün uçağa binmedi. Ucuza gittiğini düşünmüş. İyileştirme istedi, fiyat artışı yaptık. Bu gece yarısına kadar olursa, bir tek bu transfer olur. Bunun da olma şansı yüzde 50 gibi. Çocuğun kafasını başka kulüpler ve menajerler çeliyor. Saçma sapan işler oldu. Son gün alınan oyuncular, akşam pazarda elde kalmış mal gibi oluyor. Transfer yapmasak daha iyi gibi."

ARMAĞAN SÜNERLİ: İLK KEZ BİR FUTBOL KULÜBÜNE FORMA SPONSORU OLUYORUZ

Birçok spor dalında sporluklar yaptıklarını ancak ilk kez bir futbol kulübüne forma sponsoru olduklarını belirten P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Güzellik ve Kişisel Bakım Kategorileri Ticari Operasyonlar Kıdemli Direktörü Armağan Sünerli, "İlk kez bir futbol kulübüne forma sponsoru oluyoruz. Bu sene Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümü. Ambleminde ülkemizin kurucu lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün olduğu Samsunspor ile işbirliği yaptık ve daha uzun seneler bunu ilerletmek istiyoruz" dedi.