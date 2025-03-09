Samsunspor, Adana Demirspor'u 3-2 mağlup etti

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'ndaki maçı 3-2'lik skorla ev sahibi takım kazandı.

KADIN TARAFTARLAR ÜCRETSİZ İZLEDİ

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel olarak kadın taraftarlar, karşılaşmayı kale arkası tribünlerden ücretsiz olarak izledi. Futbolcular, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla "8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlu Olsun" pankartıyla sahaya çıktı. Samsunsporlu futbolcular, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne dikkati çekmek amacıyla maçta mor forma giydi. Tribünlerde yer yer boşluklar göze çarparken az sayıda Adana Demirspor taraftarı da Samsunspor deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı.

5 GOLLÜ DÜELLO SAMSUNSPOR'UN

Samsunspor, 5 ve 11. dakikalarda Soner Aydoğdu'nun golleriyle 2-0'ı buldu. Adana Demirspor, Salih Kavrazlı'nın 31. dakikada attığı golle soyunma odasına 2-1'lik skorla gitti. Samsunspor, 62. dakikada Emre Kılınç'ın attığı golle farkı yeniden ikiye çıkardı ve durum 3-1 oldu. Adana Demirspor, Tayfun Aydoğan'ın 80. dakikada attığı golle durumu 3-2'ye getirdi. Maçta başka gol olmadı ve Samsunspor, evinde Adana Demirspor'u 3-2'lik skorla mağlup etti.

KARADENİZ EKİBİ 2 MAÇ SONRA KAZANDI

Thomas Reis'in ekibi Samsunspor, bu galibiyetle birlikte ligde iki maç sonra kazandı. Adana Demirspor'un galibiyet hasreti 10 maça yükseldi. Bu sonucun ardından Samsunspor, 50 puana yükseldi. Adana Demirspor'un ligdeki puanı -2. Ligin bir sonraki haftasında Samsunspor, Fenerbahçe ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Adana Demirspor, gelecek haftayı BAY geçecek ve ardından Sivasspor'a konuk olacak.