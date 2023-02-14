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Şampiyonlar Ligi'nde depremzedeler anıldı! Sahanın ortasında Türkçe pankart açtılar

Spor Haberleri

Şampiyonlar Ligi'nde depremzedeler anıldı! Sahanın ortasında Türkçe pankart açtılar

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'ndaki PSG-Bayern Münih, Milan-Tottenham maçları öncesinde depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu. Fransa'daki maç öncesinde sahanın içinde "Yanınızdayız" pankartı açılırken, tribünler de Türkiye ve Suriye bayrakları çıkardı.

Şampiyonlar Ligi'nde oynanan PSG-Bayern Münih ve Milan-Tottenham maçları öncesi Türkiye ve Suriye'de yaşanan deprem felaketi için saygı duruşunda bulunuldu.

Şampiyonlar Ligi'nde depremzedeler anıldı! Sahanın ortasında Türkçe pankart açtılar

"YANINIZDAYIZ"

Saygı duruşu sırasında sahanın içinde "Yanınızdayız" pankartı açıldı. PSG tribünleri de Türkiye ve Suriye bayrağı açarak depremzedelere destek verdi.

Şampiyonlar Ligi'nde depremzedeler anıldı! Sahanın ortasında Türkçe pankart açtılar

TÜM MAÇLARDA YAPILACAK

UEFA'nın aldığı karar göre Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi maçlarından önce depremzedeler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak.

Şampiyonlar Ligi'nde depremzedeler anıldı! Sahanın ortasında Türkçe pankart açtılar

Şampiyonlar Ligi'nde depremzedeler anıldı! Sahanın ortasında Türkçe pankart açtılar

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Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Deprem Spor Haberler

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