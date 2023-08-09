Şampiyonlar Ligi öncesi dehşeti yaşatmışlardı! Taraftarın öldürüldüğü olaylarda şüpheliler feribota binerken yakalandı

Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda AEK ile Dinamo Zagreb arasında oynanan maç öncesinde çıkan olaylarda bir Yunan taraftar hayatını kaybetmişti. Soruşturmalar kapsamında Hırvatistan vatandaşı 5 kişi, İtalya'ya giden bir feribota binmek üzereyken gözaltına alındı.

Yunanistan'da oynanacak AEK ile Dinamo Zagreb arasındaki Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu maçının öncesinde ortalık savaş alanına dönmüştü. 1 AEK taraftarının hayatını kaybettiği olaylar sonrasında 5 Hırvat, İtalya'ya giden bir feribota binmek üzereyken polisler tarafından yakalandı ve gözaltına alındı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

AEK ve Dinamo Zagreb taraftarları arasında dün akşam Atina'da çıkan kavgada, bıçaklanan AEK taraftarı Mihalis Kaçuris kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

4 KİŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

UEFA, yaşananların ardından AEK ile Dinamo Zagreb arasındaki Şampiyonlar Ligi ön eleme ilk maçının ertelediğini duyurmuştu. Kavgada yaralanan 10 kişiden 4'ünün hastanede tedavisi sürüyor.