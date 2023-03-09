Milli futbolcu, ateşli pozlarıyla adından söz ettiren fenomenle öpüşürken görüntülendi

Trabzonspor'un ve Milli Takım'ın yıldızlarından Dorukhan Toköz, sosyal medya fenomeni Pelinay İgit ile aşk yaşamaya başladı. Başarılı futbolcu, kız arkadaşıyla bir mekânda öpüşürken görüntülendi. Öte yandan genç aşıklar sosyal medya hesaplarından da paylaşım yaptı.

Milli futbolcu Dorukhan Toköz ile Pelinay İgit, birlikte geldikleri mekânda yemek yedi. Yemekten sonra uzun süre boyunca mekânı terk etmeyerek sohbet eden Dorukhan Toköz ile Pelinay İgit'in oldukça keyifli oldukları gözlerden kaçmadı. Dorukhan Toköz, sık sık yerinden kalkarak sevgilisi Pelinay İgit'i öptü.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIM YAPTILAR

Aşk hayatları ile gündeme gelen genç çift, sosyal medya hesaplarından fotoğraf paylaşarak birlikte olduklarının sinyallerini verdi. Dorukhan Toköz, Trabzonspor'dan önce Eskişehirspor ve Beşiktaş'ta forma giymişti.

MİLLİ FORMAYI GİYDİ

26 yaşındaki Dorukhan, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesi oynanan Arnavutluk ve Moldova maçları öncesinde açıklanan A milli takım aday kadrosuna Şenol Güneş tarafından ilk kez davet edildi. Arnavutluk ile oynanan maçın 65'incidakikasında Emre Belözoğlu'nun yerine oyuna girerek ilk kez A milli takım forması ile sahaya çıktı.

Pelinay İgit ise sosyal medya hesabından paylaştığı cesur fotoğraflarla adından söz ettiriyor.

İşte Dorukhan'ın sevgilisi ile aşk dolu anları;