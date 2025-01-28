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Sakaryaspor ve Kayserispor, 2-2 Berabere Kaldı

Sakaryaspor ve Kayserispor, 2-2 Berabere Kaldı
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Türkiye Kadınlar 1. Futbol Ligi B Grubu'nda Sakaryaspor ile Kayserispor karşılaştı. Erenler Atatürk 1 Nolu Stadyumu'nda oynanan maçta her iki takım da 2-2 berabere kalarak Play-Off grubuna katılmaya hak kazandı.

Türkiye Kadınlar 1. Futbol Ligi B Grubu'nda oynanan maçta Sakaryaspor ile Kayserispor 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla her iki takım da Play-Off grubunda yer aldı.

Stat: Erenler Atatürk 1 Nolu

Hakemler: Esat Canbakan, Emrah Özkan, Ömer Faruk Kesikbaş

Sakaryaspor Kadın FK: Gizem Özmen, Sedanur İnce (Ayşegül Ateş dk. 73), Berfin Yılmaz, Hande Eriş (Ebru Atıcı dk. 46), Bengül Deniz Küllükçü, İlayda Çamur, İlayda Uğur, Sevgi Ceren Şahin, Damla Kılınç (Melike Gevher dk. 73), Pelin Nur Çelebi, Aylin Ecrin Evcimik (Makbule Kaplan dk. 58)

Kayserispor Kadın FK: Asiye Damlya Kasap, Şerife Nur Birol, Mine Okaytu, Manuela Sinmi, Saniye Arslano, Bahar Özen (İlayda Erdoğan dk. 90), Elmas Karakaya, Elvin Kılınç (Eylül Turunç dk. 90), Claude Guylaine (Nisanur Yıldırım dk. 78), Ayşegül Aydın, Elanur Çıkılı

Goller: Berfin Yılmaz (Dk. 40), İlayda Çamur (Dk. 88) (Sakaryaspor) Şerife Nur Birol (Dk. 58), Gizem Özmen (Dk. 79) (KK) (Kayserispor)

Sarı Kartlar: Bengül Deniz Küllükçü, Pelin Nur Çelebi, Berfin Yılmaz, Hande Eriş (Sakaryaspor) Saniye Arslano, Şerife Nur Birol, Elvin Kılınç (Kayserispor) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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