Ankara'da bir anne 2 çocuğunu bileklerini keserek öldürdü

2 çocuğunu bileklerini keserek öldürdü, birini ağır yaraladı
Özgür Özel'in başkan seçildiği CHP kurultayına soruşturma açıldı

Özel'in başkan seçildiği kurultaya soruşturma açıldı
Mansur Yavaş'ın 'Yokum' dediği gün kritik anket sonuçları geldi

Yavaş'ın resti çektiği gün kritik anket sonuçları geldi
DEM Parti İmralı heyeti Mesud Barzani ile görüşecek

Tarih netleşti! İmralı heyetinden sürpriz hamle

Sakaryaspor'un Yapay Zeka Destekli Transfer Videoları Sosyal Medyada Gündem Oluyor

Sakaryaspor'un Yapay Zeka Destekli Transfer Videoları Sosyal Medyada Gündem Oluyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakaryaspor, son 5 transferini yapay zeka destekli videolarla duyurarak sosyal medyada ilgi çekti. Gael Kakuta'nın transferi için hazırlanan video da beğeni topladı.

Sakaryaspor'un son 5 transferinde yapay zeka destekli oluşturarak sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı videolar dikkat çekiyor. Son olarak daha önce Chelsea, Sevilla gibi takımlarda forma giyen Gael Kakuta'nın transferini duyurmak için yapılan video da sosyal medyada gündem oldu.

Sakaryaspor, son zamanlarda yaptığı transferlerin yanı sıra o transferleri duyururken yapay zeka destekli oluşturduğu videolar ile de gündeme geliyor. Yeşil-siyahlı ekibin sosyal medya hesabı üzerinden transferleri duyurduğu videolar dikkat çekiyor. Burak Altıparmak, Ognjen Ozegovic, Ömer Şişmanoğlu, Nicolas N'Koulou ve son olarak Demokratik Kongo Cumhuriyeti vatandaşı Gael Kakuta için oluşturulan videolar, sosyal medyada büyük beğeni kazandı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

AKOM saat verdi! İstanbul'da bu kez göz gözü görmeyecek
img

MHK Başkanı'ndan olay maç hakkında ilk yorum
img

Yavaş'ın resti çektiği gün kritik anket sonuçları geldi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Icardi istese bile Galatasaray forması giyemeyecek

İstese bile Galatasaray forması giyemeyecek
Aralarındaki yaş farkı 31! Genç kızdan 'Zorla evlendirildi' diyenlere videolu yanıt

19'luk Fadime'den "Zorla evlendirildi" diyenlere videolu yanıt
Türk dizisinde iğrenç sahne! Şakir Paşa, gelini Aniesi ile birlikte oldu

Türk dizisinde iğrenç sahne
Sosyal medyadan tanışıp evlenen yaşlı adamın hayatı kabusa döndü

Sosyal medyadan tanıştığı kadın, yaşlı adamın hayatını kabusa çevirdi
Faizlerdeki düşüş beklentisi kısa vadeli düşük tutarlı hesaplara ilgiyi artırdı

Az parası olan daha çok kazanacak
İnci Taneleri oyuncusundan Konuşanlar'da skandal itiraf: Kuzenimin eşi benden hoşlanıyor

İnci Taneleri oyuncusundan skandal itiraf: O anlar yayından kaldırıldı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.