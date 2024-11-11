Sakaryaspor-Kocaelispor Maçında Fiziksel Saldırı Skandalı

Trendyol 1. Lig'de olaylı geçen ve yaralanmalarla neticelenen Sakaryaspor-Kocaelispor maçının ardından Kocaeli temsilcisi, fiziksel şiddete maruz kalan oyuncularını sağlık kontrolüne götürdü. Kulüpten yapılan açıklamada, akreditesiz kişilerin organize bir şekilde futbolculara ve teknik heyetine saldırdığı ifade edilerek, "Maalesef fiziki saldırıyı başlatan kişilerin çoğu rakip takım yönetim kurulu üyeleri ve görevlileridir" denildi.

Trendyol 1.Lig'de Sakaryaspor ile Kocaelispor arasında oynanan ve 42 yıl sonra Kocaelispor'un deplasmanda kazandığı maçın yankıları sürüyor. Saha içinde yaşanan gerginliklerin ardından maç bitiminde tünelde başlayan ve soyunma odaları koridorlarına taşınan fiziki saldırılar neticesinde Kocaelispor Kulüp Başkanı Recep Durul, oyuncuların ve görevlilerin yaralandığı açıklanmıştı. Başkan Durul, oyuncuların sağlık kontrolünden geçirileceğini ve olayın bedelini ödetmek için hukukçularla birlikte gereken neyse yapılacağını da ifade etmişti. Kocaelispor'da, yaşanan arbede sırasında yaralanan futbolcular, teknik ekip mensubu ve kulüp doktoru sağlık kontrolüne götürüldü.

"Organize şekilde saldırdılar"

Kocaelispor Kulübü'nden yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Dün oynanan müsabakada futbolcularımız ve teknik heyetimiz başta olmak üzere; kafilemize müsabaka sonunda soyunma odası koridorlarında yapılan alçak saldırılar hakkında bu açıklamayı yapma zorunluluğu tarafımızca hasıl olmuştur. Öncelikle sahaya çok sayıda yabancı madde ve özellikle yanıcı maddelerin alınmasına müsaade eden, soyunma odası koridorlarında gerekli tedbirleri almayan, işlerini özenle yapma yükümlülüklerini yerine getirmeyen tüm yetkili makamları kınıyoruz. Müsabaka sonunda alınan galibiyete rağmen ortamı germemek adına futbolcularımız en ufak bir sevinç gösterisi yapmadan soyunma odasına yönelmiştir. Ne yazık ki, müsabaka sonunda soyunma odası koridorlarında olmaması gereken akreditesiz kişiler organize bir şekilde futbolcularımız ve teknik heyetimiz başta olmak üzere kafilemiz mensuplarına acımasızca ve alçakça fiziki saldırılarda bulunmuştur. Bununla yetinmeyen, kendilerine insan demeyi kendimize zül addettiğimiz birkaç kendini bilmez, müsabaka sonunda kulüp yönetim kurulu ve misafirlerimize de protokol tribünü önünde fiziki ve sözlü tacizlerde bulunmuştur.

Maalesef fiziki saldırıyı başlatan kişilerin çoğu rakip takım yönetim kurulu üyeleri ve görevlileridir. Kafilemize fiziki saldırıda bulunan tüm alçaklar kulüp yetkililerimiz tarafından ivedilikle tespit edilmiş akabinde bu kişilerin Türkiye Futbol Federasyonu adına stadyumda görevli olan temsilci heyetine kimlik tespitlerinin yapılması adına havale edilmiştir. Gereğinin Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından yapılacağına dair en ufak tereddüdümüz yoktur. Ağır ve sürekli bir şekilde saldırıya maruz kalan futbolcularımız Ahmet Sağat, Ahmet Oğuz, Gökhan Değirmenci, Mesut Can Tunalı, teknik heyet mensubumuz Burak Akalp ve kulüp doktorumuz Gürbey Kahveci'nin sağlık kontrolleri ve müdahaleleri müsabaka bitimiyle birlikte başlatılmıştır. Son olarak; kulübümüz bulunduğu her platformda kendine yakışanı yaptığı gibi, bundan sonra da aynı çizgiyle yoluna emin adımlarla devam edecektir." - KOCAELİ