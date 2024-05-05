Sakaryaspor, Burak Süleyman'ın sözleşmesini sonlandırdı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, kanat oyuncusu Burak Süleyman'ın sözleşmesini sonlandırdı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Profesyonel futbolcumuz Burak Süleyman'a yönetim kurulumuzun kararıyla sezon sonuna kadar izin verilmiştir ve mevcut sözleşmesi sonlandırılmıştır. Kamuoyuna duyurulur." denildi.