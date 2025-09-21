Sakaryaspor, Amed Sportif Faaliyetler'i 2-1 Mağlup Etti

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında oynanan Sakaryaspor-Amed Sportif Faaliyetler maçının ardından iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Sakaryaspor sahasında karşılaştığı Amed Sportif Faaliyetler'i, 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, "Kaybettiğimiz için çok üzgünüz, maça müthiş başladık ilk yarı farklı, ikinci yarı farklı oldu. İlk yarı 3-4 farkla içeri girerdik. Rakibimizin pozisyonu yoktu bir tek yan topu vardı, o da gol oldu. 4-5 tane yüzde yüz kaçırdık. İkinci yarıda normal bir şekilde oynayacaklarını biliyorduk çünkü Sakaryaspor üzerimize gelmiyordu, çabuk adamlara arkaya atılan toplarla gelecekti ve tek şansları yan toptu bunu kullandılar. Caner'in iki tane kullandığı biri korner biri yan top iki gol yedik biri penaltı oldu. Kenar oyuncularımızı değiştirdik ve kenardan oynamaya çalıştık. İkinci yarı da güzel ataklarımız oldu ama daha kontra oynayan, uzun topla defansın arkalarına giden bir Sakaryaspor vardı. Biz, hiç beklemediğimiz bir mağlubiyet aldık. Mağlubiyet alacak bir oyun da oynamadık. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Hiç hesapta olmayan bir mağlubiyet aldık ama Sakaryaspor çok koştu, mücadele etti ve kazandılar onları tebrik ediyoruz. Bir an önce toparlanıp önümüzdeki maça hazırlanacağız. Bugün iki farkla kazansak lider olacaktık" dedi.

Sütlü: "Beklediğimiz 3 puanla tanışmış olduk"

Sakaryaspor Teknik Direktörü Serhat Sütlü ise, "Biz, dört günde ikinci önemli maça çıktık. Amed'i analiz ettiğimizde güçlü bir hücum hattı. Biz de ona göre planımızı yaptık. İlk yarı planımızın dışında oynadığımız bir oyun var ama ikinci yarı istediğimiz oyunu ortaya koyduk. Çok karakterli bir oyuncu grubuna sahibiz ve beklediğimiz 3 puanla tanışmış olduk. Yönetimsel olarak şehrin yaşadığı durumlarla alakalı futbolcuları işin dışında tutmaya çalışıyoruz. Çünkü ben oyunlarımla konuştuğumda da 'Siz futbolcusunuz işinizi yapacaksınız, sahada en iyisini vermekle yükümlüsünüz' dedim. Oyuncular da bu hususta bir kere bile yanıma gelmediler. Onlar da kazanmak istiyor. Mümkün olduğunca takımı bu durumun dışında tutmaya çalışıyoruz" diye konuştu. - SAKARYA