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Sakarya Büyükşehir Hentbol Takımı Trabzon Büyükşehir'i Konuk Ediyor

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Sakarya Büyükşehir hentbol takımı, Süper Lig'in 14. haftasında Trabzon Büyükşehir Hentbol'u ağırlayacak. Mücadele Serdivan Spor Salonu'nda saat 16.00'da başlayacak ve Türkiye Hentbol Federasyonu'nun Youtube hesabından canlı yayınlanacak.

Sakarya Büyükşehir hentbol takımı Süper Lig'in 14. hafta karşılaşmasında bugün Trabzon Büyükşehir Hentbol'u konuk edecek. Saat 16.00'da başlayacak mücadele Serdivan Spor Salonu'nda oynanacak.

Türkiye Erkekler Hentbol Süper Ligi 14. hafta karşılaşmasında Büyükşehir Hentbol takımı Trabzon Büyükşehir Hentbol'u konuk edecek. Bugün saat 16.00'da başlayacak zorlu mücadele Serdivan Spor Salonu'nda oynanacak. Mücadele Türkiye Hentbol Federasyonu'nun Youtube hesabından canlı yayınlanacak. Büyükşehir'den yapılan açıklamada, "Hentbolda bizi Türkiye'de ve Dünya'da temsil eden fırtına ellerimiz, evinde Trabzon Büyükşehir'i konuk ediyor. Nefes kesen mücadeleyi takip etmeye, tüm sporseverleri bu heyecana birlikte ortak olmaya davet ediyoruz. Hep birlikte tribünde olalım" denildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Serdivan YouTube Türkiye Sakarya Trabzon Spor Spor Güncel Haberler

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