Sakarya Büyükşehir Belediyespor Hentbol Takımı Şampiyonluk Hedefliyor

Erkekler Hentbol Süper Lig ekiplerinden Sakarya Büyükşehir Belediyespor, lig ve kupa şampiyonluğunu hedefliyor.

Geçen sezon ilk kez mücadele ettiği ligde şampiyonluğu play-off finalinde kaçıran Sakarya temsilcisi, bu sezona iddialı başladı.

Ligde sahaya çıktığı 15 maçın 14'ünü kazanan, tek mağlubiyetini Beşiktaş Safi Çimento karşısında yaşayan Sakarya ekibi, ikinci yarıda ise rakibini yenerek ikili averajı ele geçirdi.

Maç eksiğiyle Beşiktaş'ın ardından ikinci sırada bulunan Sakarya Büyükşehir Belediyespor, 23 Mart Cumartesi günü saat 13.00'te Beykoz Belediyespor'u ağırlayacak.

Ligde oynayacağı 5 müsabakayı kazanıp play-off'lara avantajlı gitmek isteyen Sakarya temsilcisi, hem Türkiye Kupası'nı hem de lig şampiyonluğunu kazanmak istiyor.

"Lig sıralamasında avantaj elde ettik"

Başantrenör Mehmet Korer Koral, AA muhabirine, sezonun erken açıldığını, hazırlık süresinin kısa olduğunu söyledi.

Ligin ikinci haftasında evlerinde Beşiktaş Safi Çimento'ya yenildiklerini anımsatan Koral, ilk devreyi bir mağlubiyetle kapattıklarını kaydetti.

Koral, ikinci yarıda Beşiktaş'ın Avrupa maçı nedeniyle fikstür sırasında oynayamadıklarını dile getirerek, "Diğer maçlarımızı kazanarak yola devam ettik. Beşiktaş ile deplasmanda oynadık, çekişmeli geçeceğini tahmin ediyorduk, ona göre hazırlanmıştık. Hazırlıklarımızı iyi yaptığımız ortaya çıktı ve kazandık. Yolumuza devam ediyoruz." diye konuştu.

Önemli maçlara çıkacaklarını belirten Koral, "Lig maçlarını oynarken arada Türkiye Kupası Dörtlü Finali, sonra play-off'lar var. Aslında yolumuz uzun. Şu an lig sıralamasında avantaj elde ettik, onu koruyarak ligi bitirmek istiyoruz." dedi.

Koral, takımın her zaman kazanmak için sahaya çıktığını vurgulayarak, "Bu şekilde sahaya çıktığımızda sonuç galibiyet, şampiyonluk, kupaları almak olur. Hedefimiz bunlar, oraya doğru yürümek isteyeceğiz. Hem ligde hem kupada iddialıyız." ifadelerini kullandı.

Oyuncularına çabalarından dolayı teşekkür eden Koral, diğer takımlara da başarılar diledi.

Takım menajeri Burçin Albayrak da sezon başında hedeflerine ulaşma noktasında güzel bir takım oluşturduklarını söyledi.

Ligde normal sezonda son 5 maça çıkacaklarını, kupada Dörtlü Final oynayacaklarını aktaran Albayrak, "Oynadığımız oyun, birlik ve beraberlik ve yakaladığımız ivmeyle şampiyonluğun ve kupanın en büyük adaylarından biriyiz." dedi.

"Şu an her şey yolunda"

Takım kaptanı Ramazan Döne ise sezon başında en az bir kupa kazanma hedefi koyduklarını ve bu yolda ilerlediklerini söyledi.

Ligde Beşiktaş'ı yenerek avantaj elde ettiklerini belirten Ramazan Döne, "Beş maçımız var. Şu an her şey yolunda. Beykoz maçı çok önemli. Beşiktaş galibiyetinin taçlanması için bu maçı da kazanmamız lazım. Hazırlıklarımızı tamamlayacağız, o maçı kazanmak için sahaya çıkacağız." diye konuştu.

Ramazan Döne, hedeflerinin final oynamak olduğunu dile getirerek, "Ligde ilk 4 belli gibi. Finaldeki maçlar çok daha değerli. Finale kalırsak herkes yüzde 100'ünü verecektir. Lig şampiyonluğunu istiyoruz ama öncelik hedefimiz Türkiye Kupası çünkü daha önce oynanacak. Ondan sonra ligdeki play-off serisine odaklanacağız. Maç maç gidiyoruz. Bir sonraki maça bakıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Oyunculardan Onur Ersin ise kendileri açısından her şeyin olumlu gittiğini anlatarak, "Beykoz maçını kazanmak istiyoruz. Ligi birinci tamamlayıp play-off'a en avantajlı şekilde girmek istiyoruz. Play-off hedefimiz şampiyonluk, tamamen şampiyonluğa odaklanmış durumdayız. Herhangi bir aksilik olmazsa bu senenin sonunda kupayı Sakarya'ya getireceğimize inanıyoruz." şeklinde konuştu.