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Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kros Takımı Bartın'da Dereceye Girdi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Kros Takımı, Bartın'da düzenlenen Bölgesel Kros Ligi'nde çeşitli kategorilerde dereceler elde etti. U18 Kızlar kategorisinde ikinci ve U16 Kızlar kategorisinde takım halinde üçüncü oldu.