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Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sakaryaspor'un antrenmanını ziyaret etti

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Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Trendyol 1. Lig play-off finali oynayacak Sakaryaspor'un antrenmanını ziyaret etti. Alemdar, takıma desteklerini dile getirerek şehrin Sakaryaspor'a kenetlendiğini belirtti.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Trendyol 1. Lig play-off finali oynayacak Sakaryaspor'un antrenmanını ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre kulüp başkanı Cumhur Genç ve yöneticiler tarafından karşılanan Alemdar, teknik heyet ve futbolcularla bir araya geldi.

Takıma baklava ikramında bulunan Alemdar, daha sonra Dükkan54'ü gezdi.

Genç ile ürünleri inceleyen Alemdar, forma aldı.

"Her zaman yanınızdayız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Alemdar, tüm kentin Sakaryaspor'un etrafında kenetlendiğini belirterek, zorlu mücadele öncesi takımın yanında oldukları belirtti.

Her zaman takımın yanında olduklarını vurgulayan Alemdar, "Bu şehrin bu şampiyonluğa ihtiyacı var. Herkes sabırsızlıkla kupanın şehre gelmesini bekliyor. Allah nasip ederse Kocaeli'deki performansınızı iyi şekilde sergileyip inanıyoruz ki Süper Lig'de de maçları kazanacaksınız. Bu ışığı sizlerde gördük. Sakarya'nın da böyle başarıları hak ettiğini düşünüyorum. Bu şehir insanı size sahip çıktığı sürece sizler de bunu karşılıksız bırakmayacaksınız, bunu biliyoruz. Bu süreci de başarıyla aşıp Sakaryaspor'un şanlı tarihine yeniden geri döneceğinize inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Avrupa Kupaları'nda da mücadele eden bir Sakaryaspor'u düşlediklerini aktaran Alemdar, takımın geçmişine bakıldığında bunların çok da uzak olmadığını kaydetti.

Alemdar, Sakaryaspor'u tıpkı büyük kulüpler gibi tüm Türkiye'nin tanıdığına işaret ederek, şöyle devam etti:

"Ulusal ve uluslararası anlamda nice değerler, başarılı sporcular yetiştirmiş bir şehirde yaşıyoruz. Bu sahalarda, bu şanlı formayı terletmiş büyük ağabeylerinizin peşinden gitmek de sizler için büyük onurdur. Başkanımıza, yönetime, hocamıza ve sizlere güveniyoruz. Buradan şehrin tüm dinamiklerine sesleniyoruz; sanayicilerin, iş insanlarının, siyasetçilerin bu şehrin gerçeği Sakaryaspor'a sahip çıkmasını istiyoruz. İyi günde kötü günde hangi şartlarda olursa olsun elimizi taşın altına koyalım. Gün bugündür. Bu kenetlenmeyi sağlayabilirsek inanıyorum ki sizler de sahadaki başarınızla kupayı alacaksınız. Tüm şehri tam da bugünde kenetlenmeye davet ediyorum."

Cumhur Genç: "Layık olduğumuz yere çıkacağız"

Sakaryaspor Kulüp Başkanı Cumhur Genç ise iyi dilekleri ve temennileri için Alemdar'a teşekkür ederek, "Sizi burada görmekten, yanımızda olmanızdan mutlu olduk. Göreve geldiğiniz günden itibaren Sakaryaspor'a sağladığınız maddi ve manevi destekleriniz için teşekkür ederim. İnşallah şampiyon olup layık olduğumuz yere çıkacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Teknik direktör Coşkun Demirbakan da destekleri için Alemdar'a teşekkürlerini ileterek, "Önümüzde tek bir engel var. Onu da tüm şehrin desteğiyle geçeceğiz." ifadesini kullandı.

Sakaryaspor, Bodrum FK-Ahlatcı Çorum FK eşleşmesinin galibi ile 30 Mayıs'ta karşılaşacak. Final maçını kazanan takım, Süper Lig'e yükselecek.

Kaynak: AA / Spor

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