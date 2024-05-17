Üye Girişi
Haberler

Sakarya Bike Fest'te Tour of Sakarya 1. etap yarışları tamamlandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen 'Sakarya Bike Fest' kapsamında gerçekleştirilen 'Tour of Sakarya' 1. etap yarışları tamamlandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Bisiklet Federasyonunun desteğiyle düzenlenen festivalde 14 takımdan 88 sporcu yarıştı. Yarışı Güney Afrikalı Willem Jakobus Smit birinci, Kazakistanlı Logan Shtein ikinci, Özbekistanlı Nikita Tsvetkov üçüncü olarak tamamladı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen "Sakarya Bike Fest" kapsamında gerçekleştirilen "Tour of Sakarya"da 1. etap yarışları tamamlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Bisiklet Federasyonunun desteğiyle "Gelecek İçin Pedal Çevir" sloganıyla düzenlenen festival çerçevesinde Adapazarı ilçesindeki Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nden başlayan yarışlara, 14 takımdan 88 sporcu katıldı.

Sakarya'nın doğal güzellikleri eşliğinde 118,2 kilometrelik Akmeşe-Camili güzergahını geçen sporcular, dereceye girebilmek için mücadele etti.

Vatandaşlar da mahallelerinden geçen sporcuları ilgiyle takip etti.

Yarışları Güney Afrikalı Willem Jakobus Smit birinci, Kazakistanlı Logan Shtein ikinci, Özbekistanlı Nikita Tsvetkov üçüncü olarak tamamladı.

Spor Toto Spor Kulübü sporcusu Kaan Soylu Özkalbim ise yarışı dördüncü bitirerek ilk 5'e dahil olan Türk sporcu oldu.

Dereceye girenlere ödülleri, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bisiklet Yolları Yapım, Bakım Onarım ve İşletim Şube Müdürü Mehmet Yücel İnce tarafından törenle verildi.

Sakarya Bike Fest, yarın 136,4 kilometrelik "Tour of Sakarya" 2. etap yarışlarıyla devam edecek.

Kaynak: AA / Spor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Ve Spor Bakanlığı Türkiye Gençlik Sakarya Spor Etkinlik Spor Güncel Haberler

'Evet-Hayır' yarışması ile hafızalara kazınan ünlü sunucu Erkan Yolaç hayatını kaybetti

"Evet-Hayır" yarışması ile hafızalara kazınan ünlü sunucu Erkan Yolaç hayatını kaybetti

 Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e açıkça soruldu: Cemaatçi misiniz?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e açıkça soruldu: Cemaatçi misiniz?

 Tahliye olan Çetin Doğan'ın ilk sözleri: Bu bir af değil, anayasal bir görevin Cumhurbaşkanı tarafından geç yerine getirilmesidir

Tahliye olan Çetin Doğan'ın ilk sözleri: Bu bir af değil, anayasal bir görevin Cumhurbaşkanı tarafından geç yerine getirilmesidir

Bakmadan Geçme

Low Carb Diyeti Nedir? Nasıl Uygulanır? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman banka hesaplarına yatacak? #128004 #128226 19 Mayıs resmi tatil mi? 20 Mayıs Pazartesi günü tatil olacak mı? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri açıklandı mı? #129658 Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımı başvuruları hangi gün alınacak? ERKAN YOLAÇ KİMDİR? Erkan Yolaç neden öldü, kaç yaşındaydı, eşi kim? TÜM DETAYLAR! Yeni Kaledonya hangi ülkeye bağlı? Yeni Kaledonya hakkında bilinmesi gerekenler ERKAN YOLAÇ ÖLDÜ MÜ? "Evet-Hayır" yarışması ile hafızalara kazınan ünlü sunucu Erkan Yolaç neden öldü? YALI ÇAPKINI FRAGMAN! #128253 Yalı Çapkını 70. bölüm son fragman TEK PARÇA izle! Halis Ağa her şeyi öğreniyor! #127916 GTA 6 ne zaman piyasaya çıkacak? GTA 6'nın çıkış tarihi belli oldu mu? FENERBAHÇE KONGRE NE ZAMAN 2024? #9917 Fenerbahçe Başkanlık seçimi ne zaman? Ali Koç, Aziz Yıldırım aday mı? #129349 KIZILCIK ŞERBETİ SON FRAGMAN İZLE! Kızılcık Şerbeti 63. bölüm TEK PARÇA fragman! Doğa ile Fatih barışacak mı? #128250 DİYABET ve KARDİYOLOJİ ilaçlarını aile hekimleri yazıyor mu? #128138 Bakanlıktan yeni haber: Milyonları ilgilendiriyor! #129658 Tuğba Ekinci'nin sahne kıyafeti tepki topladı! Tuğba Ekinci sahnede ne giydi? SON DAKİKA! İLAÇ RAPORLARI ile ilgili yeni karar ne? Vedat Işıkhan ne dedi? Tüm zamanların en çok satan müzik albümleri hangileri?
Antalyaspor'un ana sponsoru Ayos Holding konkordato talep etti

Antalyaspor'un ana sponsoru Ayos Holding konkordato talep etti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title