Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu Gençlere Spor Ayakkabısı Hediye Ediyor

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, gençleri spora teşvik etmek ve öğrencilere karne hediyesi olarak bugüne kadar 1 milyon 88 bin spor ayakkabısı hediye etti. Öğrencileri spora teşvik etmek ve ödüllendirmek adına yapılan proje çerçevesinde Şahinbey Belediyesi önümüzdeki yıllarda da spor ayakkabısı dağıtımı gerçekleştirecek.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu gençleri spora teşvik etmek ve öğrencilere karne hediyesi olarak bugüne kadar 1 milyon 88 bin spor ayakkabısı hediye etti.

2017 yılından buyana öğrencilere karne hediyesi olarak spor ayakkabısı hediye eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, bu yıl da dağıttığı spor ayakkabılar ile birlikte bu sayıyı 1 milyon 88 bin çıkarttı.Öğrencileri spora teşvik etmek ve ödüllendirmek adına yapılan proje çerçevesinde Şahinbey Belediyesi önümüzdeki yıllarda da spor ayakkabısı dağıtımı gerçekleştirecek.

"Gençlerimizin spor yapmalarını istiyoruz"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, öğrencilerin her zaman spor yapmaları yönünde tavsiyelerde bulunarak, "Şahinbey Belediyesi olarak gençlerimize spor ayakkabısı hediye etmeye devam ediyoruz. Dağıtımınıyaptığımız spor ayakkabısı ile birlikte 2017 yılından buyana 1 milyon 88 bin adet spor ayakkabısını gençlerimize hediye ettik. Amacımız gençlerimize spor ayakkabısı hediye ederek, spor yapmasını sağlamak. Böylelikle gençlerimizin obeziteden uzak kalıp yaz tatillerini sporla geçirmesini sağlıyoruz. Hediye ettiğimiz ayakkabılarda öğrencilerimize numara ve renk seçme imkanı sunuyoruz" dedi. - GAZİANTEP