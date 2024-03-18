Sahanın ortasında taraftarı yumruklayan Osayi'nin son halini gören herkes aynı yorumu yapıyor

Dün akşam oynanan ve skandal olayların yaşandığı Trabzonspor- Fenerbahçe maçından yeni detaylar gelmeye devam ediyor.

YUMRUK YUMRUĞA KAVGA ETTİ

Mücadelenin ardından kendisine saldıran taraftarla yumruk yumruğa kavga eden ve gecenin en çok konuşulan isimlerinden olan Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Osayi-Samuel'in maç sonunda çekilen bir fotoğrafı çok konuşuldu.

MASUM DURUŞU GÜNDEM OLDU

Gece yarısı İstanbul'a dönen sarı-lacivertli camiayı binlerce Fenerbahçe taraftarı karşıladı. Taraftarıyla bir araya gelen Osayi'nin olaylar sonrası "masum" duruşu sosyal medyada gündem oldu.

İşte Osayi'nin maçtan sonraki gündem olan hali;