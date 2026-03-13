Sadettin Saran: Galatasaray'ın kollandığına inanıyorum

FENERBAHÇE Başkanı Sadettin Saran, "Skriniar sakatlanmasa, Alvarez ameliyat olmasa biz yine 3 puan öndeydik o yüzden bunu sadece hakemlere bağlamak benim tarzım değil. Ben bahanelere sığınan bir insan değilim ama bu demek değil ki bir haksızlık yok. Evet ben Galatasaray'ın kollandığına inanıyorum" dedi.

'GALATASARAY'IN KOLLANDIĞINA İNANIYORUM'

Haksız yere puanlar kaybettiklerine değinen Saran, "Daha önce hakemlerle ilgili konuşmadığım için pişman değilim. Benim tarzım farklı. Bağırıp çağırmanın bugüne kadar bir işe yaradığını görmedim. Yapmamaya özen gösterdim. Hoşgörü, birlik ve beraberlik istedim. Konuşmamaya çalıştım ama 2 hafta çok garip şeyler oldu. Torreira'ya sarı kart verilmemesi olacak şey değil. Merkez Hakem Kurulunda (MHK) ciddi bir sorun var. Bence Ferhat Bey çok kötü yönetiyor. Torreira tellere tırmanıyor bir şey yok. Guendouzi de bu karşılaştırmayı yaptı, bize de söyledi. Puanlarımız haksız yere gitti. Buna isyan etmemiz gayet normal. Kulüplerin yüzde 90'ı MHK'den rahatsız. Ferhat Bey'in orada durması bizim için muamma. Bence bu durum federasyona da zarar veriyor. Biz bunları federasyona Taner Bey (Sönmezer) aracılığıyla dile getiriyoruz. Biz diyaloglarımızı basın önünde değil orada dile getiriyoruz. Biz bir dosya hazırladık. Seçimi kazanmadan önce başladık bu çalışmalara. Tekerleği yeniden icat etmeye gerek yok, bunu yapanlar yapıyor. Avrupa'da hakemlerle ilgili bu kadar sıkıntı yok. Bu yönetilebilir bir şey. Yine gelmesi gereken noktada değil ama önerilerimiz var. Dünyadaki benzerlerini gündeme getirdik. Ferhat Bey konusunda kendisine ciddi bir destek var ve biz bunu anlayamıyoruz. Bu kadar net hataların olduğu yerde bence bu durum kalandan çok onu tutana zarar verir" ifadelerini kullandı.

'TAMAMEN TAKIMA ODAKLIYIZ O YÜZDEN SEÇİM KONUŞMANIN BİR FAYDASI YOK'

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenen iftar organizasyonunda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Organizasyonda yönetim kurulu üyeleri Ali Gürbüz, Burçin Gözlüklü ve Gürhan Taşkaya da yer aldı.

Mayıs ayına kadar seçim konuşmayacağını ve tamamen takıma odaklı olduklarını belirten Sadettin Saran, "Şu anda Fenerbahçe'den başka hiçbir şey düşünmüyorum. Ne şirketlerim ne de işim. Birinci önceliğim ailem, ikinci önceliğim Fenerbahçe. Tamamen takıma odaklıyız. O yüzden seçim konuşmanın bir faydası yok. Mayısa kadar konuşmayı düşünmüyorum" sözlerini sarf etti.

Saran, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde futbolcularla bir araya geldiklerini yemeğin de çok sıcak geçtiğini dile getirdi.

'GENÇ OYUNCULARDA KADIKÖY'DE CİDDİ BASKI OLUŞUYOR'

Başkan Saran, Kadıköy'deki karşılaşmalarda genç oyunculara ciddi baskı oluştuğunu aktardı. Saran, "Genç oyuncularda Kadıköy'de ciddi baskı oluşuyor. Skor bulunamayınca oluşan o uğultu psikolojilerini bozmuyor dersem yalan olur. Konuyla ilgili uzmanlardan da destek alıyoruz. 11 senenin birikmiş bir hayal kırıklığı ve travması var. Beklenti çok büyük. Biz geldiğimizde kimse şampiyonluk beklemiyordu. Biz 'bu sene yok önümüzdeki sene' diyerek baskıyı azaltabilirdik ama benim doğamda bu yok. Biz şampiyonluğa oynuyoruz. Bu beklenti olunca sahaya maalesef hatalar hoşgörüyle yansımıyor" dedi.

'FEDERASYON BAŞKANINA GÜVENİYORUM'

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun önceki federasyon başkanlarından daha samimi olduğunu belirten Sadettin Saran, "Federasyon başkanına güveniyorum. Yanlış bulduğum şeyler var ama özünde iyi insan olduğunu düşünüyorum. Gizli ajandası olduğunu düşünmüyorum, açık olduğunu düşünüyorum. Daha önceki federasyon başkanlarından daha samimi olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Sadettin Saran, sözlerine şu ifadelerle devam etti:

"Bir sürü projemiz var. Samandıra ile ilgili de var. Yeni arsalar da bakıyoruz. Yakında gelir getiren bir proje açıklayacağız Emlak Konut ile çalışıyoruz. Türkiye'nin değişik yerlerinde arsalarımız var. Gelmeden önce başladık çalışmaya, şimdi de gece gündüz çalışıyoruz. Öylesine başlatılmış bir sürü proje vardı, bir çoğunu durdurduk."

'İLERİYE DOĞRU ÜMİTLE BAKIYORUZ'

Saran, seçim konusunu düşünmediklerini ama tüm hazırlıkları da yaptıklarını söyledi. Saran, "Her ihtimali düşünüyor ona göre çalışıyoruz. Ben hayatım boyunca şunu söyledim, kızıma da şunu dedim. 'Yapacağının en iyisini yap, en iyisini ümit et ama en kötüye de hazırlıklı ol.' Ben genelde tünel sonunda ışığı görmeye çalışırım. Dolayısıyla ileriye doğru ümitle bakıyoruz" diye konuştu.

Sadettin Saran sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

Hayatı boyunca pes eden bir karaktere sahip olmadığının altını çizen Saran, "Ben çok mücadeleci bir insanım, kolay pes etmedim hayatım boyunca. 5 ay konuşmadan geldik geçen hafta konuştuysak demek ki bizde duruma göre reaksiyon gösteriyoruz. Senelerce bağırmalar oldu bir faydasını gördüğümüzü düşünmüyorum. Bağırmak taraftarı rahatlatıyor ama çok sonuç vermiyor. Biz daha çok sonuç odaklı çalışıyoruz."

'VARSA BİR HATA BENİM HATAM, ALINAMADIYSA BEN ALAMADIM'

Geride kalan ara transfer dönemine değinen Sadettin Saran, "En-Nesyri bize sürpriz oldu Afrika kupasında dönünce. Duran, Sidiki devam ederiz dedik. Fakat Duran, Bükreş maçında öyle bir şey yapınca eyvah dedik. Bir sürü insanla konuştuk. Devre arasında transfer yapmak çok zor. Varsa bir hata benim hatam, alınamadıysa ben alamadım. Kimsenin bir eksiği yok. Ben geldiğimiz noktadan memnunum. Bizim birinci önceliğimiz orta sahaydı. Ben kendim Lookman'ı istedim ama olmadı. Sörloth ile görüşüldü, başka isimler vardı ama onlar mayısta geliriz şimdi gelemeyiz dediler. Darwin Nunez de görüştüklerimizden bir tanesiydi" sözlerini kullandı.

Başkan Saran, transferde ekip olarak görüştüklerini ve Domenico Tedesco'nun kararıyla hareket ettiklerini de sözlerine ekledi.

Saran, sakat oyuncular konusunda ise Nelson Semedo dışındaki isimlerin milli arada takıma dönmesini beklediklerini aktardı.

'9 HAFTADA TAKIMA DESTEK İSTİYORUZ'

Kalan 9 haftada takıma destek isteyen Saran, "9 hafta rica ediyoruz. En-Nesyri'de yaşadığımız gibi. Dzeko ve Tadic geçen sene buruk gittiler. Olan oldu ama şu 9 haftada takıma destek istiyoruz. Eğer şampiyon olacaksak bu sadece oyuncularla değil taraftarımızın da desteğiyle. Beni eleştirebilirsiniz, tüm eleştirilere açığım ama bu takıma 9 hafta hep birlikte inanıp, destek olmalıyız" dedi.

Türkiye'deki transfer pazarı hakkında konuşan Saran, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Bizde yapılanmamızı Bodo Glimt gibi isteriz, aklın yolu bir. Müthiş potansiyelli futbolcular var. Türkiye öyle bir noktaya geldi ki ben o denilen oyuncuyu bulurum ama onunla Türkiye konuşmaya başladığımız zaman menajerler Türkiye'deki ortamı bildiğinden o paralara oyuncuları alamıyorsun. Maalesef Türkiye'nin bir pazarı var. Diyelim adamı ikna ettin anlaştın geliyor 2-3 ay sona diyor ki 'ben bu adamdan iyi oynuyorum onun aldığına bak' diyor. 18 kulüp bir araya gelir, skala belirler, prensip anlaşması yapılır anca maaşlar böyle düşer. Bunu da yakın zamanda yapmak çok zor. Bunu Türkiye'de yakın zamanda yapmak çok zor ama kurtuluş bu."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı