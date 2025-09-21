Sadettin Saran, Fenerbahçe'nin Yeni Başkanı Oldu

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda başkanlığa seçilen Sadettin Saran, çok mutlu olduğunu belirterek, "Heyecanlıyız. Nasıl başarıda ezber bozacaksak da, başarısızlıkta da ezber bozacağız. İlk işimiz herkesle tanışmak. Liyakate göre hareket edip, herkesi kucaklayıp sevgiyle Samandıra'yı, Kadıköy'ün ruhunu canlandırmak. İnşallah şampiyon yapmak" dedi.

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda Sadettin Saran, 12 bin 325 oy alarak yeni başkan oldu. Fenerbahçe stadında Maraton Alt tribünü önüne kurulan platformda yönetim kurulu ile birlikte toplu fotoğraf çektiren Saran, daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Seçim sonuçlarının net bir şekilde, birlik ve beraberlik olduğunu gösterdiğini belirterek sözlerine başlayan Saran, "Bu kadar yakın olması bunun en büyük göstergesi. Biz de başından beri diyoruz ki; hayalim yaşayan iki başkanla beraber Aziz Bey ve Ali Bey'le beraber kupayı kaldırmak. İstiyorum ki Ali Bey'in son 7 senelik tecrübelerinden faydalanalım. Aziz Bey'in 20 senelik tecrübelerinden faydalanalım. Bizi arayıp yapıcı eleştiride bulunsunlar. Yol göstersinler, yaptığımız yanlışlıklar varsa uyarsınlar. Bunu gerçekten birlik beraberlik içinde yapalım dedik. Bu konuda da son derece samimiydik. Seçim sonuçları da bunu işaret ediyor. Bize bu kadar teveccüh gösteren kongre üyelerimize de huzurunuzda bir kere daha teşekkür ediyorum. Tüm taraftarlarımızdan Allah razı olsun. Çok mutluyuz. Bu sorumluluğun fazlasıyla farkındayız. Heyecanlıyız. Nasıl başarıda ezber bozacaksak da, başarısızlıkta da ezber bozacağız. İlk işimiz herkesle tanışmak. Liyakate göre hareket edip, herkesi kucaklayıp sevgiyle Samandıra'yı, Kadıköy'ün ruhunu canlandırmak. İnşallah şampiyon yapmak. Tüzük değişikliğine de gitmeliyiz. 3 sene şampiyon yapmayan başkan gitmeli. İlk işimiz de bu olacak" diye konuştu.

"İlişkilerimiz adil ve şeffaf olacak"

Seçim sürecinde basın ilişkilerinin çok iyi olduğunun hatırlatılması üzerine Sadettin Saran, "İlişkilerimiz aynı şekilde olacak. Adil ve şeffaf olacak. Kimseye bir öncelik tanımayacağız. Herkese aynı mesafede olacağız. Kimsenin kombinesini bir suç unsuru olmadıkça iptal etmeyeceğiz. Yıkıcı eleştirileri, yapıcı eleştirilere çevirmeye çalışacağız. Yapıcı eleştirileri de önemseyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Sarı-lacivertli takımın hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde maçı olduğunu ifade eden Saran, "Haftaya çarşamba günü takım Zagreb'e gidiyor. Hazırlıklar yapıldı biz konuştuk. Ali Bey ile konuştuk, 'siz gidin' dedim. Biz mazbatayı perşembe veya cuma alırız dedik. Acelemiz yok. Biz zaten gerekli çalışmaları yapmıştık" dedi.

Takıma ve Tedesco'ya mesaj

Sadettin Saran, takıma ve teknik direktör Domenico Tedesco'ya yönelik, "Tedesco'ya diyeceğiz ki, 'Bundan sonra beraberiz'. Takım bizim takımımız, bu takımı biz kurmadık demeyeceğiz. Bu takım en iyi takım, en iyi oyuncular ve sonuna kadar yanlarında olacağız. İlk işim yanlarına gitmek olacak. İletişime önem vereceğiz. Karar mekanizmasına biraz daha dikkat edeceğiz. Şu anda takım kuruldu, birinci önceliğimiz ilişkileri daha iyi yönetmek" değerlendirmesinde bulundu. - İSTANBUL