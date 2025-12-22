Haberler

Ne diyeceği merak konusuydu! Sadettin Saran'dan olay iddialara zehir zemberek yanıt

Uyuşturucu soruşturması kapsamında 'şüpheli' olarak ifadeye çağrılan ve adli kontrolle serbest bırakılan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, gündemdeki iddialara ilişkin bir açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Saran, "Şahsıma yönelik bir algı operasyonu yürütüldüğü görülmektedir." diyerek özel hayata ilişkin ve basın etiğine aykırı yayınların kişilik haklarını ağır biçimde ihlal ettiğini belirterek bu içerikler hakkında derhal hukuki süreç başlatılacağını açıkladı.

  • Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, kendisine yönelik algı operasyonu iddiasıyla, WhatsApp üzerinden dolaşıma sokulan ve yıllar önce tekzip edilmiş görüntü ve paylaşımlar hakkında hukuki süreç başlatacağını açıkladı.
  • Sadettin Saran, bazı medya mecralarında yer alan özel hayata ilişkin yazı ve yorumların hukuka ve basın etiğine aykırı olduğunu belirterek, bu yayınlar hakkında da hukuki süreç başlatılacağını duyurdu.
  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında şüpheli olarak ifadeye çağrılan ve adli kontrolle serbest bırakılan Sadettin Saran'ın, tutuklu yargılanan Ela Rümeysa Cebeci ile diyalog ve videolarının dava dosyasına girdiği belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "uyuşturucu" soruşturması kapsamında 'şüpheli' olarak ifadeye çağrılan ve adli kontrolle serbest bırakılan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, sosyal medya başta olmak üzere bazı mecralarda yeniden dolaşıma sokulan içeriklerle ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILACAK

"Şahsıma yönelik bir algı operasyonu yürütüldüğü görülmektedir." diyen Sadettin Saran, özel hayata ilişkin ve basın etiğine aykırı yayınların kişilik haklarını ağır biçimde ihlal ettiğini belirterek bu içerikler hakkında derhal hukuki süreç başlatılacağını açıkladı.

İşte Sadettin Saran'ın o açıklaması:

"WhatsApp üzerinden maksatlı şekilde yeniden dolaşıma sokulan; yıllar öncesinden bu yana defalarca tekzip edilmiş, tarafımla hiçbir ilgisi bulunmadığı açık ve kesin biçimde ortaya konmuş bazı görüntü ve paylaşımlar üzerinden şahsıma yönelik bir algı operasyonu yürütüldüğü görülmektedir.

Söz konusu video ve içeriklerde yer alan kişinin ben olmadığım defalarca kanıtlanmış olmasına rağmen, bu materyallerin bugün yeniden servis edilmesi açık bir itibar suikastı niteliğindedir. Avukatlarım, bu iftira niteliğindeki içerikleri yayan ve yayılmasına aracılık eden tüm kişi ve kuruluşlar hakkında suç duyurusunda bulunacaktır.

Öte yandan, bugün bazı medya mecralarında yer alan ve tamamen özel hayata ilişkin olan yazı ve yorumlar da hukuka ve basın etiğine açıkça aykırı olup, kişilik haklarının ağır ihlali anlamına gelmektedir. Bu yayınlar hakkında da gerekli hukuki süreçler derhal başlatılacaktır." ifadelerine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "uyuşturucu" soruşturması kapsamında 'şüpheli' olarak ifadeye çağrılan ve adli kontrolle serbest bırakılan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın tutuklu yargılanan Ela Rümeysa Cebeci ile ikili diyalog ve videolarının dava dosyasına girdiği belirtilmişti.

Yorumlar (6)

Haber YorumlarıBahaddin Yolcu:

1 ay önce genç sevgilinle özelini kendin paylaşıyordun. mahremiyet bugun mü aklına geldi... demezler miii)))

Yorum Beğen132
Yorum Beğenme43
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEngin Savaş:

Ulan mal bu adam İslami değerlere bağlı bir adam değil ki kendi paylaşırsa sorun olmaz ama sen onun izni olmadan paylaşırsan yasalara göre sorun olur...

yanıt49
yanıt25
Haber YorumlarıDragoz:

Bu gün sokaktaki sıradan bir vatandaşın telefonunu aylarca dinlesen istersen oradan da ilginç konuşmalar bulursun suç teşkil etmesede insanlar aralarında küfürlüde konuşuyor seksi ifadelerde kullanıyor her şey konuşuyor yani bu yapılan sadece yargısız infazdır ve kişiler buna sebep olanlardan yargı önünde hesap sormalıdır

Yorum Beğen53
Yorum Beğenme65
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYok canım:

Erkek adamsın paranı istediğin şekilde istediğin kişiyle yiyeceksin tabiki de. Kimse havlamasın.

Yorum Beğen38
Yorum Beğenme51
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBabayaro:

Burada sallayan gaysarayli ultravestiler e bakma sen başkan

Yorum Beğen28
Yorum Beğenme40
yanıtYanıtla

Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

