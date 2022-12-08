Rusya, ABD'li kadın basketbolcu Brittney Griner'ı tutuklu takası kapsamında serbest bıraktı

ABD ile Rusya arasında esir takası gerçekleştirildi. Rusya, Amerikalı kadın basketbolcu Brittney Griner'ı, Rus silah tüccarı Viktor Bout'un serbest kalmasına karşılık ABD'ye iade etti.

Rusya'da uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla hüküm giyen ABD'li kadın basketbolcu Brittney Griner, serbest bırakıldı. Tutuklu takası kapsamında özgürlüğüne kavuşan Griner, ABD Başkanı Biden ile telefonda görüştü.

"EVE GİDİYOR"

Konuya ilişkin açıklama yapan ABD Başkanı Joe Biden, "Birkaç dakika önce Brittney Griner ile konuştum. O güvende. O bir uçakta. Eve gidiyor" dedi.