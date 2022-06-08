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Ronaldo imkansızı başardı! Instagram takipçi sayısında dünya yıldızlarına fark attı

Haberler.com - Nezih Yücel Akşener - Spor
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Cristiano Ronaldo her alanda rekor kırmaya devam ediyor. Dünyaca ünlü süper yıldız Ronaldo'nun Instagram'daki takipçi sayısı 451 milyona ulaştı. Portekizli yıldıza en yakın isim ise 345 milyon ile Kylie Jenner.

Cristiano Ronaldo, saha içinde kırdığı rekorların yanına saha dışını da ekliyor. Portekizli yıldız Instagram'da 451 milyon takipçi sayısına ulaşarak en yakın rakibi Kylie Jenner'a 100 milyondan fazla fark attı. Ronaldo, bu listede Kim Kardashian, Selena Gomez gibi dünya yıldızlarını da arkasında bulunduruyor. İşte Portekizli yıldızın fark attığı isimler:

Kylie Jenner 345 milyon

Ronaldo imkansızı başardı! Instagram takipçi sayısında dünya yıldızlarına fark attı

Selena Gomez 325 milyon

Ronaldo imkansızı başardı! Instagram takipçi sayısında dünya yıldızlarına fark attı

Dwayne Johnson 320 milyon

Ronaldo imkansızı başardı! Instagram takipçi sayısında dünya yıldızlarına fark attı

Kim Kardashian 316 milyon

Ronaldo imkansızı başardı! Instagram takipçi sayısında dünya yıldızlarına fark attı

Ariana Grande 315 milyon

Ronaldo imkansızı başardı! Instagram takipçi sayısında dünya yıldızlarına fark attı

Beyonce 261 milyon

Ronaldo imkansızı başardı! Instagram takipçi sayısında dünya yıldızlarına fark attı

Justin Bieber 239 milyon

Ronaldo imkansızı başardı! Instagram takipçi sayısında dünya yıldızlarına fark attı

Haberler.com / Nezih Yücel Akşener - Spor

Cristiano Ronaldo Kim Kardashian Justin Bieber Kylie Jenner Selena Gomez Beyonce Spor Haberler

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