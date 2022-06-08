Ronaldo imkansızı başardı! Instagram takipçi sayısında dünya yıldızlarına fark attı
Haberler.com - Nezih Yücel Akşener - Spor
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Cristiano Ronaldo her alanda rekor kırmaya devam ediyor. Dünyaca ünlü süper yıldız Ronaldo'nun Instagram'daki takipçi sayısı 451 milyona ulaştı. Portekizli yıldıza en yakın isim ise 345 milyon ile Kylie Jenner.
Cristiano Ronaldo, saha içinde kırdığı rekorların yanına saha dışını da ekliyor. Portekizli yıldız Instagram'da 451 milyon takipçi sayısına ulaşarak en yakın rakibi Kylie Jenner'a 100 milyondan fazla fark attı. Ronaldo, bu listede Kim Kardashian, Selena Gomez gibi dünya yıldızlarını da arkasında bulunduruyor. İşte Portekizli yıldızın fark attığı isimler:
Kylie Jenner 345 milyon
Selena Gomez 325 milyon
Dwayne Johnson 320 milyon
Kim Kardashian 316 milyon
Ariana Grande 315 milyon
Beyonce 261 milyon
Justin Bieber 239 milyon