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Çaykur Rizespor'dan Galatasaray maçı hakkındaki prim iddialarına yanıt

Çaykur Rizespor'dan Galatasaray maçı hakkındaki prim iddialarına yanıt
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Rizespor Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, Galatasaray maçına özel prim verileceği iddialarını yalanladı. Bakır, sosyal medyada yaptığı açıklamada "Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın karşılaşacağımız Galatasaray maçında sezon başında belirlenen şartlarda, Fenerbahçe ve Beşiktaş maçlarında olduğu gibi prim uygulaması yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında lider Galatasaray'ı konuk edecek olan Çaykur Rizespor'un basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, sosyal medya hesabından karşılaşmayla ilgili iddialara dair bir açıklama yaptı. Bakır, Galatasaray maçına özel prim verileceği iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Rizespor'dan Galatasaray maçı hakkındaki prim iddialarına yanıtHasan Yavuz Bakır (Sağdaki)

"FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ'TAKİ GİBİ PRİM UYGULANACAK"

Hasan Yavuz Bakır'ın açıklaması şu şekilde:

"Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın karşılaşacağımız Galatasaray maçında sezon başında belirlenen şartlarda, Fenerbahçe ve Beşiktaş maçlarında olduğu gibi prim uygulaması yapılacaktır.

Bazı sosyal medya hesaplarında, Kulüp Başkanımız İbrahim Turgut tarafından Galatasaray maçına özel prim uygulanacağı iddia edilmektedir. Bahse konu mücadele ile ilgili özel prim uygulaması söz konusu değildir.

"SEZON BAŞINDA BELİRLENDİ"

Kulüp Başkanımız İbrahim Turgut öncülüğünde yönetim kurulumuz tarafından geçtiğimiz yıldan itibaren Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarına özel prim belirlenmekte ve uygulamaya konulmaktadır. Bu sezonda da bahse konu üç takım ile yapılan mücadeleye özgü prim ve bilet satışı sezon başında belirlenmiş ve uygulanmaktadır.

Bahse konu mücadele ile ilgili özel prim açıklamaları gerçeği yansıtmadığı gibi kamuoyunu yanıltıcı paylaşımlarda bulunan kişilerin tespiti ile birlikte yasal haklarımız saklı tutulmaktadır.

"KAZANMAK İÇİN SONUNA KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ"

Takımımız bütün hazırlıklarını tamamlamış ve kampa girmiştir. Zorlu lig yarışında alt sıralardan uzaklaşmak ve üst sıralara tutunmak adına kazanmak zorunda olduğumuz zor bir mücadeleye çıkacağız. Bu mücadele öncesinde sarı kart cezalısı Dal Varesanovic ve Samet Akaydin ile birlikte sakatlığı henüz tam olarak geçmeyen Eray Korkmaz dışında eksik oyuncumuz bulunmamaktadır.

Taraftarımızdan ilk düdükten son düdüğe kadar takımlarını desteklemelerini bekliyoruz. Her ne şartta olursa olsun taraftarımızın desteği ile kazanmak adına sahada sonuna kadar mücadele edeceğiz."

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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