Rize haber | Çaykur Rizespor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor Rize haber: Spor Toto 1. Lig'in Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, günü tek antrenmanla tamamladı. Spor Toto 1. Lig'in Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, günü tek antrenmanla tamamladı. Çaykur Rizespor yeni sezon hazırlıklarını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde sürdürüyor. Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Pas çalışması ile devam eden idman çift kale maç ile son buldu. - RİZE İhlas Haber Ajansı / Spor Karadeniz Rizespor Spor Haberler

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