Rıza Çalımbay: Sivasspor'dan ayrılıyoruz, bir gün belki başkan bile olabiliriz

Sivasspor ile olan sözleşmesi sona eren teknik direktör Rıza Çalımbay, 4 Eylül Stadı'nda basın toplantısı düzenledi. Genel bir değerlendirme yapan Çalımbay, "Burada çok uzun süre kaldık. 4'üncü yılımız. Esas olarak 7'nci yılımız. Her şeyden önce burada toplam 7 yıl bir antrenör için uzun bir süre. Burada mutluyuz ki kaldık. Özellikle son 4 sene büyük başarılarla geçti. İlk geldiğimde de sıkıntılı bir dönemde gelmiştim. Hiç bir şeyi düşünmeden geldim. Ondan sonra da ara verdik. Herkesten izin isteyerek bir ara verdik ve sonra tekrar geldik. Bu geldiğimizde de bir Anadolu takımının başaramadığı, 3 sene üst üste Avrupa'ya gitme, tarihinde hiç olmamış, Türkiye Kupası'nı almak gibi şeyleri yaptık. Bizim yaptığımız şeyler tarihinde yok. Burada tarih yazdık. Bunu söylerken kendim için söylemiyorum, yönetimin de taraftarın da çok büyük katkısı var. Bu 3 grup birleştiği zaman başarı geldi. Bu başarıda herkesin hakkı var. Biz çok maça çıktık. Herkes şimdi hepsini unutuyor ve bu zamanı düşünüyor" diye konuştu.

Benim en çok istediğim yerlerden biri Milli takım. Milli takımda Mustafa Denizli hocamla çalıştım. Milli takımı çok isterim. Her seviyesinde oynadım, yıllarca kaptanlığını yaptım. Bu kısmet işi, federasyonun düşüncesi. Milli takıma gitmek en çok istediğim şey" diye konuştu.