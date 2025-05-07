Rıza Çalımbay: 'Bodrum FK Maçı Kolay Olmayacak'

SİVASSPOR Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Bodrum FK maçı kolay bir maç olmayacak. Onlar da bizim gibi mücadele ediyor. Bundan sonraki tüm maçlar final niteliğinde. Bu noktada taraftarımıza çok büyük görev düşüyor. Taraftar ne kadar fazla olursa, biz de o kadar güçlü oluruz. Onlardan desteği kesinlikle bekliyoruz. Sivas için çok kritik bir maç" dedi.

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, hafta sonunda oynayacakları ve ligin alt sırasını belirleyecek Bodrum FK maçı öncesi özel açıklamalarda bulundu.

Sivas'ın kendi memleketi olduğunu hatırlatan Çalımbay, "Daha önce de burada önemli başarılara imza attık. Üç yıl üst üste Avrupa kupalarına katıldık, Türkiye Kupası'nı kazandık. Avrupa'da da çok başarılı işlere imza attık. Beni çağırdıklarında, ekibimle birlikte gelmemek gibi bir şansım yoktu. 'Sivasspor bizim takımımız. Elimizden geleni yapacağız' dedik ve geldik" ifadelerini kullandı.

Bazı kesimlerden gelen, "Sivasspor'a Neden gittiniz?" eleştirilerine de yanıt veren Çalımbay, "Bu soruyu sevmiyorum. Biz buraya Sivas'ı iyi bir noktada bitirmek için geldik. Şu anki tek hedefimiz ligde kalmak" dedi.

'TARAFTARIMIZA ÇOK BÜYÜK GÖREV DÜŞÜYOR'

Süper Lig'in 35'inci haftasında oynanacak olan Bodrum FK maçının final niteliğinde olacağını belirten Çalımbay "Kolay bir maç olmayacak. Onlar da bizim gibi mücadele ediyor. Bundan sonraki tüm maçlar final niteliğinde. Bu noktada taraftarımıza çok büyük görev düşüyor. Taraftar ne kadar fazla olursa, biz de o kadar güçlü oluruz. Onlardan desteği kesinlikle bekliyoruz. Sivas için çok kritik bir maç" diye konuştu.

'OYUNCULARIMIZLA KONUŞUYORUZ'

Göreve geldiğinden itibaren her maçta gol attıklarını, ancak bazı basit hatalardan dolayı gol yediklerini vurgulayan Çalımbay, "Oyuncularımızla birebir ve takım halinde konuşuyoruz. İyi çalışıyoruz. Ancak sorumluluk almaları gerekiyor. Elbette bizim de şanssızlıklarımız oldu. Transfer döneminde gelemediğimiz için transfer yapamadık. Bu bizim için büyük bir dezavantajdı ama hiçbir zaman mazeret üretmedik. Elimizdeki kadroyla en iyisini yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

'BİRÇOK KRİZ ORTAMINDAN BAŞARIYLA ÇIKTIM'

22 yıllık teknik direktörlük kariyerinde birçok kriz anında sorumluluk aldığını hatırlatan Çalımbay, "Süper Lig'de en çok maça çıkan teknik direktörüm. Çok takımla çalıştım, birçok kriz ortamından başarıyla çıktım. Oyuncularımıza güveniyorum. Tek eksiğimiz zaman ve transfer imkanının olmamasıydı. Ancak hiçbir şeyden çekinmiyoruz. Kalan üç maçı kazanmak için her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı.