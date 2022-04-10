Rıdvan Dilmen herkesi şaşırttı! Canlı yayında Süper Lig'in yeni Fatih Terim'ini ilan etti

Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, sahasında Alanyaspor'u 4-1 yendi. TRT Spor ekranlarında karşılaşmayı değerlendire ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, siyah-beyazlıların yeni hocası Valerien Ismael'in tarzını Fatih Terim'e benzetti.

Rıdvan Dilmen'in açıklamaları şöyle:

"BEŞİKTAŞ'TA KAPALI BİR TÜNEL VARDI"

"Önder hoca lider ruhlu bir hocanın yerine geldi göreve. Çok düzgün bir hoca. Futbol eğitimini de görmüştür mutlaka ama Oyuncunun isimleri teknik direktörün üstünde kalmayacak. Beşiktaş'ta kapalı bir tünel vardı. Ucu gözükmüyordu. Valerien gelecek planlaması adına çok doğru bir zamanda geldi.

"14 OYUNCUNUN KONTRATI BİTİYOR"

Bu maça tempolu başlayacağı belliydi fakat hem golü buldu, bir şok gol yedi ve tekrar öne geçti. Burada hocanın ve yönetimin çıkaracağı çok önemli dersler vardır. En büyük dezavantajlı kulüplerden bir tanesi Beşiktaş. Çünkü 14 oyuncunun kontratı bitiyor. Bu yüzden teknik direktörün çok sağlıklı bir şekilde kararlar vermesi lazım.

"ALANYASPOR FUTBOLU ÇİRKİNLEŞTİRMİYOR"

Futbol güzel bir oyun dememiz için bugünü örnek almamız gerekiyor. 40 bin seyirci statta olunca ciğerden oynamaya başlıyorsunuz. Alanyaspor takımı ligimize renk katan takımlardan bir tanesi. Bu tip takımlar oynamak isteyen takımlardır. Bunlara karşı da büyük kulüplerin oyun iştahı artar. Alanyaspor gelip burada sahanın içine gömülebilirdi. Biz de tatsız tutsuz bir maç izleyebilirdik. Alanyaspor futbolu çirkinleştirmiyor. Çirkeflik yapmıyor ve göze hoş gelen bir oyun koyuyor sahaya.

"HER AN KIRMIZI KARTLA ATILACAK OYUNCU VARDI"

Sonuç olarak futboldan keyif aldım. Ama eksiklerinizi görmek sorundasınız. Risk altında oynayan 3 tane futbolcunuz var. Her an kırmızı kartla atılacak oyuncu vardı. Welinton'un ikinci yarı gördüğü kart aslında ilk yarı görmesi gerekirdi. Beşiktaş'ın 7 oyuncusu sınırda. Hepsi de risk altında oynuyor.

"LARIN KALIRSA HİÇ PROBLEM OLMAZ"

Ben sol bek olsam gelmem Beşiktaş'a Büyük kulübe giderken o takımın iyi ve kötü bölgelerine bakarım. Önde Larin kalırsa hiç problem olmaz ama 2 stoper şart. Atınç ile ilgileniyor. Bu oyun formatında bu da olmaz. Pjanic'in fizik gücü bu tempoyu kaldıramayacağını düşündüğü için biraz daha önde oynattı.

"BELKİ DE KARİYERİNİN EN BÜYÜK KULÜBÜNE GELDİ"

Valerien Ismael için Beşiktaş bir fırsat. Teklif gittiğinde kaçırmayayım bunu demiştir. Belki de kariyerinin en büyük kulübüne geldi. Çocukları gelmiş artık 5'te kalkıyor falan demezler. Eşine 'biz cennete geldik, şahane yerdeyiz' diyorudur hoca. Ama ben uyarayım. Burası Türkiye, burada dün yok. Valerien Ismael nereye geldiğinin farkında. Beşiktaş da Fatih Terim tarzı bir teknik direktör bulmuş. Ismael bunu yedek kulübesindeki hareketleri ile gösterdi."

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