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Resmi açıklamanın eli kulağında! İşte Rafa Silva'nın sözleşme detayları

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Süper Lig devi Beşiktaş, ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da transfer listesinde olan Rafa Silva ile anlaşma sağladı. Siyah-beyazlılar, akşam saatlerinde İstanbul'a getireceği Silva'nın transferi resmen açıklamaya hazırlanıyor. Öte yandan sosyal medya hesabından Beşiktaş'ı takibe alan Portekizli yıldızın sözleşme detayları da ortaya çıktı. Benfica ile sözleşmesi sona eren ve 3 yıllık anlaşılan 31 yaşındaki futbolcuya 6 milyon euro maaş, 10 milyon euro imza parası ödenecek.

Bu sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da istediği Rafa'yı bitirdi. Siyah-beyazlıları takibe alan Portekizli yıldızın sözleşme detayları da belli oldu.

ANLAŞMA 3 YILLIK

Beşiktaş, Benfica ile sözleşmesi sona eren ve Portekiz temsilcisinden ayrılan Rafa Silva'yı kadrosuna katmak üzere. Siyah-beyazlılarda ikinci başkan Hüseyin Yücel'in yürüttüğü görüşmelerde tecrbeli futbolcuyla 3 yıllık anlaşma sağlandı.

BU AKŞAM İSTANBUL'DA

Portekizli futbolcu, Türkiye'den başka teklifler almasına rağmen Beşiktaş'ın projesine inandı. Rafa Silva, Beşiktaş için bu akşam İstanbul'a gelecek.

Resmi açıklamanın eli kulağında! İşte Rafa Silva'nın sözleşme detayları

SÖZLEŞME DETAYLARI

Portekiz'den O'Jogo'da Beşiktaş - Rafa Silva için yer alan haberde anlaşma şartlarına da yer verildi. Portekiz medyasında yer alan haberde Beşiktaş'ın Silva'ya 3 yıllık sözleşme ve 6 milyon euro yıllık ücret önerdiği belirtildi. Siyah-beyazlıların teklifinde ayrıca 3 yıla yayılmış şekilde 10 milyon euro imza parası olduğu öne sürüldü.

YÜCEL, KENDİ CEBİNDEN ÖDEYECEK

Beşiktaş'ta Rafa Silva ile görüşmeleri Hüseyin Yücel'in yürüttüğü hatırlatıldı ve Yücel'in söz konusu rakamların bir kısmını kendi cebinden ödemeye hazır olduğu ifade edildi.

Resmi açıklamanın eli kulağında! İşte Rafa Silva'nın sözleşme detayları

BEŞİKTAŞ'TAN PAYLAŞIM

Öte yandan Beşiktaş, Rafa Silva'nın transferini açıklamak için geri sayıma geçti. Siyah-beyazlılar, bu akşam İstanbul'a inmesi beklenen Rafa Silva için sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Paylaşımda iki Kartal emojisinin arasında bir kalkan uçak emojisiyle yıldız futbolcunun İstanbul'a geleceğinin işareti verildi. Rafa Silva'nın sözleşmesinin sona erdiği Benfica'nın simgesi de Kartal.

Resmi açıklamanın eli kulağında! İşte Rafa Silva'nın sözleşme detayları

UÇAKTA POZ VERDİ

Siyah beyazlılar daha sonra yaptığı paylaşımda ise Hüseyin Yücel ile Rafa Silva'nın uçaktan fotoğraflarına yer verdi.

Resmi açıklamanın eli kulağında! İşte Rafa Silva'nın sözleşme detayları

BEŞİKTAŞ'I TAKİP ETTİ

Rafa Silva, Beşiktaş ile ilgili yaşanan transfer gelişmesinin ardından siyah-beyazlı ekibi, Hüseyin Yücel'i bazı futbolcuları sosyal medya hesabından takibe aldı.

Resmi açıklamanın eli kulağında! İşte Rafa Silva'nın sözleşme detayları

RAFA SILVA'NIN SEZON PERFORMANSI

Benfica'da geçen sezon 52 maçta süre bulan Rafa Silva, bu karşılaşmalarda takımına 22 gol ve 15 asistlik katkı yaptı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Sosyal Medya Galatasaray Fenerbahçe Rafa Silva Portekiz İstanbul Beşiktaş Benfica Yaşam Spor Haberler

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Ayşe Ateş'ten Bahçeli'ye fotoğraflı yanıt: 3-5 çapulcu bu isimler olsa gerek

Ayşe Ateş'ten Bahçeli'ye fotoğraflı yanıt: 3-5 çapulcu bu isimler olsa gerek
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Yorumlar (10)

Veysel null:

Belli ki Rafa Silva salıncak sever birisiymiş. Yoksa neden salıncaktaşa gelsin? Jk formasıyla Sarı lacivertli salıncağa binmek için sabırsızlandığına yemin edebilirim ama kanıtlayamam. hahhahahaha

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37
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Savaş Esentürk:

O kadar parayı futbolcuya para verileceğine altyapı'dan nice gençler var keşfettiniz ya

26
3
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Mehmet Deniz:

adamlar hayatları boyunca Benficadan alamayacagi parayı emekliliğinde Beşiktaş’tan uc yılda alıyor vay vay vay

24
1
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Nuri Aga:

Beşiktaş battı yavrum hadi geçmiş olsun

21
3
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oğuz şengül:

niye batsın arkadaş böyle transferlerin çoğunu zenginler çeplerinden ödüyor ve bjk çok yabancı gönderecek zaten bir kaç tane satacakta jedson en az 17ye gidecek gibi ve bunlarında gereksiz maaşlarından kurtulacagız zaten raşite veriyorduk yattığı yerden 2.8 abouya 3.1m rebice bi okadar bu adam çok pro ve çok iiyi yatacak ntipte oyuncuda değil çöplere 3 5 3 5 verecegine sağlam 3 4 oyuncu alırsın yanınada 3 4 yerli genç yetenekli tamamdır.

yanıt1
yanıt3
Nuri Aga:

Oğuz zenginler borç verir kulübe sonra geri alır...

yanıt5
yanıt0
Ahmet Melih ALEMDAR:

Almak isteseler GS ve FB alırdı zaten. Bonservisi olmayan bir oyuncuya 10 Milyon Euro imza parası vermek yerine 10 Milyon Euro bonservis verilip daha genç bir oyuncu alınabilirdi. Bu arada Rafa Silva son sezonunda harika işler yaptı ve çok kaliteli bir futbolcu . Kesinlikle katkı verecektir BJK e ancak gereksiz pahalı. Hayırlı olsun

7
0
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Netherill:

devletin acilen bu transfer miktarlarına el koyması gerekiyor. ülkede millet ne durumda bizim paralar giden yere bak :D

4
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Yorumcu Davut :

6m euro abouu

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Karaşal:

Aha beşiktaştan beklenmedik performans geldi ben şok

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