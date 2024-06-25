Resmi açıklamanın eli kulağında! İşte Rafa Silva'nın sözleşme detayları

Bu sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da istediği Rafa'yı bitirdi. Siyah-beyazlıları takibe alan Portekizli yıldızın sözleşme detayları da belli oldu.

ANLAŞMA 3 YILLIK

Beşiktaş, Benfica ile sözleşmesi sona eren ve Portekiz temsilcisinden ayrılan Rafa Silva'yı kadrosuna katmak üzere. Siyah-beyazlılarda ikinci başkan Hüseyin Yücel'in yürüttüğü görüşmelerde tecrbeli futbolcuyla 3 yıllık anlaşma sağlandı.

BU AKŞAM İSTANBUL'DA

Portekizli futbolcu, Türkiye'den başka teklifler almasına rağmen Beşiktaş'ın projesine inandı. Rafa Silva, Beşiktaş için bu akşam İstanbul'a gelecek.

SÖZLEŞME DETAYLARI

Portekiz'den O'Jogo'da Beşiktaş - Rafa Silva için yer alan haberde anlaşma şartlarına da yer verildi. Portekiz medyasında yer alan haberde Beşiktaş'ın Silva'ya 3 yıllık sözleşme ve 6 milyon euro yıllık ücret önerdiği belirtildi. Siyah-beyazlıların teklifinde ayrıca 3 yıla yayılmış şekilde 10 milyon euro imza parası olduğu öne sürüldü.

YÜCEL, KENDİ CEBİNDEN ÖDEYECEK

Beşiktaş'ta Rafa Silva ile görüşmeleri Hüseyin Yücel'in yürüttüğü hatırlatıldı ve Yücel'in söz konusu rakamların bir kısmını kendi cebinden ödemeye hazır olduğu ifade edildi.

BEŞİKTAŞ'TAN PAYLAŞIM

Öte yandan Beşiktaş, Rafa Silva'nın transferini açıklamak için geri sayıma geçti. Siyah-beyazlılar, bu akşam İstanbul'a inmesi beklenen Rafa Silva için sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Paylaşımda iki Kartal emojisinin arasında bir kalkan uçak emojisiyle yıldız futbolcunun İstanbul'a geleceğinin işareti verildi. Rafa Silva'nın sözleşmesinin sona erdiği Benfica'nın simgesi de Kartal.

UÇAKTA POZ VERDİ

Siyah beyazlılar daha sonra yaptığı paylaşımda ise Hüseyin Yücel ile Rafa Silva'nın uçaktan fotoğraflarına yer verdi.

BEŞİKTAŞ'I TAKİP ETTİ

Rafa Silva, Beşiktaş ile ilgili yaşanan transfer gelişmesinin ardından siyah-beyazlı ekibi, Hüseyin Yücel'i bazı futbolcuları sosyal medya hesabından takibe aldı.

RAFA SILVA'NIN SEZON PERFORMANSI

Benfica'da geçen sezon 52 maçta süre bulan Rafa Silva, bu karşılaşmalarda takımına 22 gol ve 15 asistlik katkı yaptı.