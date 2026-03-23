Resmi açıklama geldi! Osimhen, 100 yıllık kulübü satın mı alıyor?

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Victor Osimhen'in, İstanbulspor'u satın almak istediği iddialarına İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu tarafından yanıt verildi. Sarıalioğlu, kulübe böyle bir teklifin gelmediğini belirtti. Daha önce çıkan haberlerde, Osimhen'in İstanbulspor'u devralarak Türkiye ile Nijerya arasında bir futbol köprüsü kurmayı planladığı iddia edilmişti. Ancak bu iddiaların doğruluğu konusunda resmi bir gelişme yaşanmadı.

  • İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, Victor Osimhen'in kulübü satın alacağı iddialarını doğrulamadı.
  • İstanbulspor cephesine Osimhen'den resmi bir teklif veya girişim ulaşmadı.
  • Haberlere göre Osimhen, İstanbulspor'u devralarak Nijerya'dan genç oyuncuları Avrupa'ya kazandırmayı planlıyordu.

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Victor Osimhen'in, 100. yılını kutlayan İstanbulspor'u satın almak istediği yönündeki iddialara kulüp cephesinden açıklama geldi.

BAŞKAN SARIALİOĞLU'NDAN NET AÇIKLAMA

İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, HT Spor'a yaptığı açıklamada söz konusu iddiaları doğrulamadı. Sarıalioğlu, "Osimhen'in İstanbulspor'u alacağı yönünde haberleri gördük. Ama kulüp başkanı olarak bize gelen bir şey yok." ifadelerini kullandı.

İDDİALAR GÜNDEM YARATMIŞTI

Daha önce çıkan haberlerde Osimhen'in İstanbulspor'u devralarak Türkiye ile Nijerya arasında bir futbol köprüsü kurmayı planladığı öne sürülmüştü. Proje kapsamında Nijerya'da yetişen genç oyuncuların İstanbulspor üzerinden Avrupa'ya kazandırılması hedefleniyordu.

CANLI YAYINDA GÜNDEME GELDİ

Afrika basınında yer alan haberlere göre Nijeryalı yıldızın, Carter Efe ile yaptığı canlı yayında bu projeden bahsettiği ve planının sadece kulüp sahipliğinin ötesine geçtiğini ifade ettiği iddia edilmişti. Tüm bu iddialara rağmen İstanbulspor cephesine ulaşan resmi bir teklif ya da girişim bulunmadığı vurgulandı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

