Real Madrid ve Napoli kazanarak turladı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselen son iki takım Real Madrid ve Napoli oldu.

Uefa Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Real Madrid deplasmanda 5-2 kazandığı karşılaşmanın rövanşında sahasında Liverpool'u konuk etti. Oldukça hızlı başlayan karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da girdiği pozisyonları değerlendiremedi ve devre golsüz eşitlikle sona erdi. 78'inci dakikada sahneye çıkan Karim Benzema Real Madrid'e galibiyeti getiren golü kaydederek, takımını çeyrek finale taşıdı.

Bu iki maçla son 16 turu karşılaşmaları sona ererken, şu takımlar adını çeyrek finale yazdırdı: "Benfica, Bayern Münih, Chelsea, Milan, Manchester City, Inter, Napoli, Real Madrid."