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Real Madrid tecavüzle suçlanan Mbappe'yi sildi, biz Atakan'a pasta üflettik

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Kylian Mbappe'nin adının İsveç'te yürütülen tecavüz soruşturmasına karışmasının ardından harekete geçen Real Madrid, yıldız futbolcusunun tatile çıkmadan önce çekilen fotoğraflarını yayınlamadı. Türkiye'de ise, benzer bir olayda tecavüz sanığı olarak adı geçen Atakan Karazor'u milli takım kadrosuna davet ettikten sonra pasta üfletmişti. Bu durum 2 ülke arasındaki farkı ortaya koyuyor.

Real Madrid Kulübü, tecavüz soruşturmasında adı geçen Kylian Mbappe ile ilgili olarak net bir tavır ortaya koyarken, A Milli Takım kadrosuna ilk kez davet edilen ve benzer bir olayla ilgili olarak davası devam eden Atakan Karazor'a pasta üfletti.

REAL MADRİD SİLDİ, BİZ PASTA ÜFLETTİK

İsveç tatilinde adı tecavüz soruşturmasına karışan Kylian Mbappe, hem kendisi hem de menajeri aracılığıyla bu iddiaları kesin bir dille reddetti. Ancak, Real Madrid, soruşturmanın devam ettiği süreçte oyuncusuna karşı net bir tavır aldı.

İsveç'te yürütülen tecavüz soruşturmasında adı şüpheliler arasında geçen Mbappe, suçlamaları kabul etmezken, Real Madrid kulübü konuya yaklaşımıyla dikkat çekti. Mbappe'nin, tatile çıkmadan önce Real Madrid için bir fotoğraf çekimine katıldığı ve bu fotoğrafların paylaşılması planlandığı ortaya çıktı. Ancak kulüp, Mbappe'nin yer aldığı fotoğrafları yayınlamama kararı aldı. Kulübün yıldız isimlerinden Jude Bellingham, Mbappe'nin de yer aldığı bir fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaştı.

Real Madrid tecavüzle suçlanan Mbappe'yi sildi, biz Atakan'a pasta üflettik

Öte yandan, Türkiye'de benzer bir olayda, tecavüz sanığı olarak adı geçen Atakan Karazor'un hem milli takım kadrosuna davet edilmesi hem de doğum günü kutlamasının paylaşılması, tartışmaları beraberinde getirmişti. Real Madrid'in bu hassas yaklaşımı ve soruşturma sürecindeki tavrı, diğer kulüplere örnek teşkil edebilecek nitelikte oldu.

Real Madrid tecavüzle suçlanan Mbappe'yi sildi, biz Atakan'a pasta üflettik

Real Madrid tecavüzle suçlanan Mbappe'yi sildi, biz Atakan'a pasta üflettik
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

A Milli Futbol Takımı Atakan Karazor Kylian Mbappe Milli Takım Real Madrid Türkiye Madrid Dünya İsveç Spor

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Yorumlar (8)

Evren Erol:

Biz ortadoğu ülkesiyiz.Burada bu tür işler normal

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Yalan Yok:

Iddia ile gerçek farklıdır hele konu bir Futbolcuysa Para koparmak içinde olabilir veya gerçekte olabilir bu yüzden Mahkeme kararı kesin olmadan iki Ülke farkı gibi ucuz haberleri bırakın

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Mücahit Kılıç:

Bu ülkede hiçbir suç ve suçlu ödülsüz kalmaz.

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irfan Çağlayan:

jude belinghamın payşatığı fotoğrafta mbappe nerde. soldaki çeneden sakallıyı kastediyorsanız bile roberto carlosa daha çok benziyor

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FONCUSAVAR:

Mbappe gibi serveti olan birinden para koparmak için gönüllü yatıp sonra tecavüz etti demek zor olmasa gerek. Ki, Türkiye ye gelen İskandinav turistler de gece Türk genci ile eğlenip yeyip için yatıp ertesi gün tecavüze uğradım deyip Turizm şirketinden tazminat almaya çalıştığının çok örnekleri var.

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