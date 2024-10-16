Real Madrid tecavüzle suçlanan Mbappe'yi sildi, biz Atakan'a pasta üflettik

Real Madrid Kulübü, tecavüz soruşturmasında adı geçen Kylian Mbappe ile ilgili olarak net bir tavır ortaya koyarken, A Milli Takım kadrosuna ilk kez davet edilen ve benzer bir olayla ilgili olarak davası devam eden Atakan Karazor'a pasta üfletti.

REAL MADRİD SİLDİ, BİZ PASTA ÜFLETTİK

İsveç tatilinde adı tecavüz soruşturmasına karışan Kylian Mbappe, hem kendisi hem de menajeri aracılığıyla bu iddiaları kesin bir dille reddetti. Ancak, Real Madrid, soruşturmanın devam ettiği süreçte oyuncusuna karşı net bir tavır aldı.

İsveç'te yürütülen tecavüz soruşturmasında adı şüpheliler arasında geçen Mbappe, suçlamaları kabul etmezken, Real Madrid kulübü konuya yaklaşımıyla dikkat çekti. Mbappe'nin, tatile çıkmadan önce Real Madrid için bir fotoğraf çekimine katıldığı ve bu fotoğrafların paylaşılması planlandığı ortaya çıktı. Ancak kulüp, Mbappe'nin yer aldığı fotoğrafları yayınlamama kararı aldı. Kulübün yıldız isimlerinden Jude Bellingham, Mbappe'nin de yer aldığı bir fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaştı.

Öte yandan, Türkiye'de benzer bir olayda, tecavüz sanığı olarak adı geçen Atakan Karazor'un hem milli takım kadrosuna davet edilmesi hem de doğum günü kutlamasının paylaşılması, tartışmaları beraberinde getirmişti. Real Madrid'in bu hassas yaklaşımı ve soruşturma sürecindeki tavrı, diğer kulüplere örnek teşkil edebilecek nitelikte oldu.