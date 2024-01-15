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Real Madrid İspanya Süper Kupası'nı kazandı

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Real Madrid, İspanya Süper Kupa finalinde Barcelona'yı 4-1 mağlup ederek şampiyon oldu. Milli futbolcu Arda Güler de ilk kupasını kazandı.

İspanya Süper Kupa finalinde Barcelona'yı 4-1 mağlup eden Real Madrid, kupaya uzanırken, milli futbolcu Arda Güler de Real Madrid'de ilk kupasını kazandı.

İspanya Süper Kupa'da Atletico Madrid'i yenerek finale çıkan Real Madrid, bir diğer yarı finalde Osasuna'yı saf dışı bırakan Barcelona ile finalde karşılaştı. El Clasico'ya sahne olan finalde milli futbolcu Arda Güler, yedek kulübesinde yer aldı. Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde yer alan Al-Awwal Park Stadyumu'nda oynanan müsabakada ilk gol 7. dakikada Madrid ekibinden geldi. Bellinhham'ın savunma arkasına pasını iyi değerlendiren Vinicius Junior, kaleci Pena'yı geçerek topu filelere gönderdi. Bu golden 3 dakika sonra hızlı gelişen Real Madrid atağında Rodrygo'nun pasında Vinicius skoru 2-0'a getirdi. Ataklarını sıklaştıran Barcelona, üst üste girdiği pozisyonlarda kaleci Lunin'i geçemezken 33. dakikada Lewandowski, ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi. (2-1)

39. dakikada Vinicius Junior'un ceza sahası içerisinde Araujo tarafından düşürülmesi sonucu kazanılan penaltıyı Brezilyalı oyuncu gole çevirerek hat-trick yapma başarısı gösterdi ve Real 3-1 öne geçti. Müsabakanın ilk yarısı da bu skorla tamamlandı.

Karşılıklı ataklarla devam eden maçın 64. dakikasında Rodrygo, ceza sahasında önünde kalan topu sert vuruşla topu ağlara gönderdi ve farkı 3'e çıkaran gole imza attı. 71. dakikada Barcelona'nın savunma oyuncusu Ronaldo Araujo ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Maçta başka gol olmazken, Real Madrid 4-1'lik sonuçla kupaya uzanan taraf oldu.

Eflatun-beyazlılarda Arda Güler, finalde forma şansı bulamazken, yeni takımıyla ilk kupasına İspanya Süper Kupa ile ulaştı.

2 yıl sonra bu kupayı kazanmayı başaran Real Madrid, 13. kez İspanya Süper Kupa'yı müzesine götürdü. Barcelona'ya karşı 3 kez gol sevinci yaşayan Vinicius Junior, maçın oyuncusu ödülüne layık görüldü. Teknik Direktör Carlo Ancelotti de Madrid ekibi ile 11. kupasını kazandı.

Karşılaşma sonrası düzenlenen kupa töreniyle Real Madridli futbolcular Süper Kupa'yı elde ederken, şampiyonluğun coşkusunu doyasıya yaşadı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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