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Real Madrid, Girona'yı 4-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü

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İspanya La Liga'nın 24. haftasında Real Madrid, zirve yarışındaki en yakın rakibi Girona'yı 4-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Arda Güler'in penaltı kazandırdığı maçta Joselu penaltıyı gole çeviremedi.

İspanya La Liga'nın 24. haftasında Real Madrid, zirve yarışındaki en yakın rakibi Girona'yı 4-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. 77. dakikada oyuna giren Arda Güler, 89. dakikada takımına penaltı kazandırırken, Joselu penaltıyı gole çeviremedi.

İspanya La Liga'nın 24. haftasında Real Madrid, Santiago Bernabeu'da Girona'yı konuk etti. Rakibi karşısında etkili bir oyun sergileyen Madrid ekibi, sahadan 4-0 galip ayrıldı. Eflatun-beyazlıların gollerini 6. dakikada Vinicius Junior, 35 ve 54. dakikalarda Bellingham, 61. dakikada Rodrygo kaydetti. Öte yandan 77. dakikada Vinicius Junior'un yerine oyuna giren Arda Güler, 89. dakikada şık çalımlarla ceza sahasına girerken, Yan Couto tarafından düşürülünce hakem beyaz noktayı gösterdi. Penaltı atışını kullanan Joselu'nun vuruşunda top direğe çaprtı.

Bu sonuçla lider Real Madrid puanını 61'e yükselterek en yakın rakibi Girona ile puan farkını 5'e yükseltti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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