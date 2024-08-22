RAMS Başakşehir, St. Patrick's Athletic ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı
RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında İrlanda'nın St. Patrick's Athletic ile karşı karşıya geldi. Turuncu-lacivertliler, yoğun yağmurun oyunu olumsuz etkilediği maçtan 0-0 beraberlikle ayrıldı. Öte yandan bundan önce Avrupa kupalarında oynadığı 4 maçı da kazanan İstanbul temsilcisi, ilk kez bir karşılaşmadan galip ayrılamadı. İki takım arasındaki rövanş maçı 28 Ağustos Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak.
RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında İrlanda'nın St. Patrick's Athletic takımıyla deplasmanda kozlarını paylaştı. Müsabaka başladığı gibi 0-0 tamamlandı.
90 DAKİKADA GOL SESİ ÇIKMADI
Karşılaşmanın boyunca her iki takım da net gol pozisyonu üretmekte zorlandı. Maç boyunca etkili olan yoğun yağmur yağışı, her iki takım futbolcularını ve oyunu olumsuz anlamda etkiledi. Takımlar, bulduğu cılız pozisyonları da değerlendiremeyince 90 dakika 0-0 berabere bitti.
HAKEM SAKATLANDI
Mücadelede orta hakem Muhammed Al Emara, 72. dakikada sakatlandı. Karşılaşmanın geri kalanında dördüncü hakem Peiman Simani görev yaptı.
BAŞAKŞEHİR BİR İLKİ YAŞADI
Bu turdan önce Avrupa'da oynadığı iki turda dört maçı da kazanan Başakşehir, Avrupa'da bu sezon ilk kez beraberlik yaşadı.
RÖVANŞ NE ZAMAN?
İki takım arasındaki rövanş maçı 28 Ağustos Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak. Bu maçın ardından turu geçen ekip, adını lig aşamasına yazdıracak.