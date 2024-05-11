RAMS Başakşehir, EMS Yapı Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak
RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında EMS Yapı Sivasspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Maç BG Grup 4 Eylül Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak ve hakem Bahattin Şimşek yönetecek. RAMS Başakşehir, Avrupa kupalarına gitme mücadelesi verirken, Sivasspor ise 4 maçlık yenilmezlik serisini Galatasaray mağlubiyetiyle sonlandırdı.
RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 36. hafta karşılaşmasında yarın deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile karşı karşıya gelecek.
BG Grup 4 Eylül Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek.
Avrupa kupalarına gitme mücadelesi veren RAMS Başakşehir 55 puanla haftaya 4. sırada girdi. Son 4 maçını kazanan Başakşehir, 5'te 5 hedefiyle Sivasspor deplasmanında sahaya çıkacak.
Dört maçlık yenilmezlik serisi Galatasaray mağlubiyetiyle son bulan Sivasspor ise 48 puanla 9. sırada yer alıyor.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı, RAMS Başakşehir 3-1 kazanmıştı.