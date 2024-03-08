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RAMS Başakşehir, Bitexen Antalyaspor maçına hazırlanıyor

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Süper Lig'in 29. haftasında RAMS Başakşehir, yarın Bitexen Antalyaspor ile karşılaşacak. İstanbul temsilcisi, son maçlarını kazanarak galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.

RAMS Başakşehir, Süper Lig'in 29. hafta maçında yarın Bitexen Antalyaspor'la karşılaşacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Mücadelede hakem Mert Güzenge düdük çalacak.

İstanbul temsilcisi, ligde oynadığı 28 maçta 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 11 mağlubiyet sonunda 39 puanla 6. sırada bulunuyor. 9 galibiyet, 11 beraberlik, 8 mağlubiyetle 38 puan toplayan Bitexen Antalyaspor ise 8. sırada yer alıyor.

Ligde oynadığı son 2 maçını kazanan RAMS Başakşehir, serisine devam etmeyi hedefliyor. Son 6 maçında bir kez kazanan Akdeniz temsilcisi ise, deplasmandan galibiyetle dönerek puan kayıplarını telafi etmek istiyor.

RAMS Başakşehir'de ceza sınırında olan Deniz Türüç, Mehdi Abeid, Leo Dubois, Oliver Kemen, Krzysztof Piatek ve Emirhan İlkhan yarın oynanacak maçta kart görmeleri durumunda 30. haftadaki MKE Ankaragücü müsabakasında cezalı duruma düşecek.

Kaynak: AA / Spor

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