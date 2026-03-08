Haberler

Rakibinin 835 günlük serisine son veren Bursaspor'da taraftarlar ve futbolcular maç sonunda ölümden döndü

Güncelleme:
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Bursaspor, deplasmanda Muşspor'u 1-0 yenerek rakibinin iç sahada 835 günlük yenilmezlik serisine son verdi. Mücadeleye maç sonunda yaşanan olaylar damga vurdu. Muşspor taraftarları tarafından atılan taş ve yabancı maddeler nedeniyle bazı Bursasporlu futbolcu ve taraftarlar yaralandı. Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik, yaşananlara tepki gösterdi.

  • Bursaspor, Muşspor'u deplasmanda 1-0 yenerek rakibinin iç sahada 835 günlük yenilmezlik serisini sonlandırdı.
  • Muşspor taraftarları, maç sonunda Bursasporlu oyunculara ve taraftarlarına taş ve yabancı maddelerle saldırarak yaralanmalara neden oldu.
  • Bursaspor Başkanı Enes Çelik, saldırıya uğrayan taraftarların sayısının beşten fazla olduğunu ve Muş Emniyeti'nin olayda sınıfta kaldığını belirtti.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 27. hafta maçında Muşspor ile Bursaspor karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip Bursaspor 1-0'lık skorla kazandı ve rakibinin iç sahada 835 günlük yenilmezlik serisini sonlandırdı.

MAÇ SONUNDA OLAY ÇIKTI

Mücadeleye maç sonunda yaşanan tribün olayları damga vurdu. Ev sahibi takımın taraftarları, Bursasporlu oyunculara ve taraftarlarının olduğu bölüme taş ve yabancı maddelerle saldırarak bazı oyuncuların ve Bursaspor taraftarının yaralanmasına sebep oldu.

ENES ÇELİK'TEN AÇIKLAMA

Bursaspor Başkanı Enes Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yaşananlara tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, "Oraya giden taraftarımızdan teknik direktörüne, futbolcusundan çalışanına kadar herkesi tebrik ediyorum, gözlerinizden öpüyorum. Bizi güzel şekilde ağırlayan Muşspor Başkanı ve yönetimine teşekkür ederim. Taraftarlarımıza ve futbolcularımıza koca koca taşlar atan karaktersizleri devletimize havale ediyor, sürecin takipçisi olacağımızı belirtmek istiyorum. Yaralanan taraftarlarımıza geçmiş olsun. Yaralı taraftarımız bir değil, iki değil, üç değil, beş değil. Muş'ta yaşananlar kabul edilemez. Muş Emniyeti bu olayda sınıfta kalmıştır. Saygıdeğer İçişleri Bakanımızdan olaya el koymasını bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

BURSASPOR'DAN DA PAYLAŞIM

Öte yandan Bursaspor sosyal medya hesaplarından da bir paylaşım yapılarak, "Siz taş atın, biz gol atıp şampiyon olacağız!" notu düşüldü.

Cemre Yıldız
Haberler.com
Haberler.com
500

